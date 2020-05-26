Уряд планує залучити волонтерів для контролю за дотриманням протиепідемічних правил

Кабінет Міністрів має намір залучити волонтерів для контролю дотримання протиепідемічних заходів у місцях потенційного скупчення людей у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці на своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини. "Уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях потенційного скупчення людей. Вони також будуть інформувати їх про правильне носіння масок, дотримання соціальної дистанції, правила відвідування магазинів і закладів", - написав він. Прем'єр зазначив, що важливо, щоб люди не забували про небезпеку, яку несе COVID-19. За його словами, ця гарна ініціатива, як спосіб залучити громадян до спільної справи, з'явилася в Італії. Реалізувати її зможе Міністерство соціальної політики. Також Президент Володимир Зеленський підтримує ідею залучення волонтерів до допомоги в дотриманні громадянами заходів безпеки для недопущення розповсюдження коронавіруса. Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента за підсумками традиційного наради під його головуванням для запобігання поширення COVID-19. Зеленський назвав цю ініціативу хорошою і підтримав її втілення в Україні. "Таким чином, виходячи з карантину, ми пам'ятили б, що загроза все ще існує і треба дотримуватися правил безпеки", - сказав він. Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивний карантин до 22 червня. Також МОЗ планує дозволити проведення масових заходів на останніх етапах виходу з карантину.