Уряд планує залучити волонтерів для контролю за дотриманням протиепідемічних правил

Кабінет Міністрів має намір залучити волонтерів для контролю дотримання протиепідемічних заходів у місцях потенційного скупчення людей у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці на своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях потенційного скупчення людей. Вони також будуть інформувати їх про правильне носіння масок, дотримання соціальної дистанції, правила відвідування магазинів і закладів", - написав він.

Прем'єр зазначив, що важливо, щоб люди не забували про небезпеку, яку несе COVID-19.

За його словами, ця гарна ініціатива, як спосіб залучити громадян до спільної справи, з'явилася в Італії.

Реалізувати її зможе Міністерство соціальної політики.

Також Президент Володимир Зеленський підтримує ідею залучення волонтерів до допомоги в дотриманні громадянами заходів безпеки для недопущення розповсюдження коронавіруса.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента за підсумками традиційного наради під його головуванням для запобігання поширення COVID-19.

Зеленський назвав цю ініціативу хорошою і підтримав її втілення в Україні.

"Таким чином, виходячи з карантину, ми пам'ятили б, що загроза все ще існує і треба дотримуватися правил безпеки", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивний карантин до 22 червня.

Також МОЗ планує дозволити проведення масових заходів на останніх етапах виходу з карантину.