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  • В Європі пропонують встановити єдині правила перетину кордонів у зоні Шенгену
26 травня 2020, вівторок, 15:28 16
Європа 2020-05-26T17:00:03+03:00
Українські Новини
В Європі пропонують встановити єдині правила перетину кордонів у зоні Шенгену

В Європі пропонують встановити єдині правила перетину кордонів у зоні Шенгену

Елизавета Кесельман
Карантин, Іспанія, Європа, Послаблення карантину
Європа.Фото: http://vi.ill.in.ua/
Європа.Фото: http://vi.ill.in.ua/

Влада Іспанії висунула ініціативу щодо встановлення загальних правил пересування в зоні Шенгену. В уряді закликали країни Євросоюзу встановити приавила однакової перевірки здоров'я пасажирів, незважаючи на різні терміни відкриття кордонів. Про це передає Reuters.

Зокрема, міністр закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес стверджує, що незважаючи на те, що країни ЄС установили різні терміни для відкриття кордонів, на всій території Шенгенської зони повинні бути загальні принципи і правила для відкриття внутрішніх кордонів і встановлення правил для зовнішніх кордонів.

В документі Мадрид закликав до моніторингу здоров'я туристів допомогою індивідуальних перевірок у рамках загальноєвропейської процедури.

"Було б доцільно розглянути, в координації з ЮНВТО (Всесвітня туристська організація - ред.) і ВООЗ, варіанти медичних перевірок, або при покупці квитків, або в самому аеропорту, якщо результати цих перевірок будуть доступні в розумні строки", - йдеться в документі.

Наголошується, що одним з розглянутих варіантів є перевірка пасажирів перед посадкою в літак.

Як повідомляли "Українські Новини", у Євросоюзі взяли заходи для допомоги авіації та залізницях.

Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон представили ініціативу виходу Євросоюзу з кризи.

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