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18 мая 2020, понедельник, 14:36 1067
Европа 2020-05-18T14:37:21+03:00
Українські Новини
Меркель и Макрон выдвинули инициативу по выходу ЕС из коронакризиса

Меркель и Макрон выдвинули инициативу по выходу ЕС из коронакризиса

Елизавета Кесельман
Франция, Ангела Меркель, Германия, Эммануэль Макрон, коронавирус в Европе
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон разработали совместную инициативу по выходу Европейского Союза из коронакризиса, о которой намерены заявить сегодня во время видеоконференции. Об этом передает CNBS News.

Как передает ведомство, видеоконференция назначена на 17:00 (19:00 по Киевскому времени), на которой Макрон и Меркель представят "франко-германскую инициативу" по выходу ЕС из кризиса, произошедшего в результате пандемии коронавируса по всему миру.  

Отмечается, что подробностей об этой инициативе не опубликовано, однако источник, близкий к французскому правительству, сказал, что "они внесут предложение в области здравоохранения, экономического восстановления, цифрового перехода, экологического перехода и промышленного суверенитета".

Отмечается, у Германии и Франции был разный опыт кризиса коронавируса. В то время как оба сообщили одинаковое количество подтвержденных случаев (Франция с 179 693 случаями, по состоянию на понедельник и Германия с 176 551 случаями), количество летальных случаев сильно различается.

Франция сообщила о 28111 смертельных случаях, в то время как Германия сообщила о 7 975 смертельных случаях. Германия объясняет снижение числа погибших первичной вспышкой среди молодых, здоровых людей, чьи контакты можно было отследить, всеобъемлющей локализацией, широко распространенным режимом тестирования и современной больничной инфраструктурой.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Центре контроля заболеваний заявили о том, что Европа уже прошла пик пандемии коронавируса. 

Также сообщалось, что ЕС должен вернуться к открытым границам. Еврокомиссия рассказала о планах по снятию ограничений.

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