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25 мая 2020, понедельник, 17:36 14
Европа 2020-05-25T17:45:01+03:00
Українські Новини
В Евросоюзе приняли меры для помощи авиации и железным дорогам

В Евросоюзе приняли меры для помощи авиации и железным дорогам

Елизавета Кесельман
Евросоюз, Европа, Авиасообщение, Железнодорожное сообщение
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay

Европейский союз принял временные меры касаемо правил воздушного сообщения для поддержки авиакомпаний и аэропортов, которое связано с резким сокращением воздушного движения из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского парламента.

Согласно документу, в который ЕС внес изменения в правила лицензирования авиаперевозчиков, предусматривается отступление от процедур, используемых государствами для наложения ограничений прав на движение при чрезвычайных ситуациях.

Таким образом страны ЕС могут временно поддерживать экстренные меры в течение периода, превышающего 14 дней.

Помимо этого, наземное обслуживание будет помогать аэропортам работать в случае банкротства компании с наземного обслуживания. Отмечается, что будет проводиться прямая процедура выбора поставщиков услуг.

Также по новым правилам, крайний срок деректив по безопасности и функциональной совместимости железных дорог был перенесен.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует возобновление авиасообщения в июне.

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