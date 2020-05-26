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26 травня 2020, вівторок, 12:54 13
Економіка 2020-05-26T14:30:04+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує падати. Курс НБУ на 27 травня

Гривня продовжує падати. Курс НБУ на 27 травня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Поки долар і євро дорожчають, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 27 травня, на 1,68% до 26,8897 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 26 травня, на 12,56 коп. до 26,8729 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 25 травня на 1,08% до 27,0188 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,39 коп. до 26,7303 UAH/USD.

Тим часом після того, як у березні держборг України зменшився, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в квітні збільшився на 1,3%, або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку після того, як рада НБУ також розкритикував валютно-курсову політику правління Нацбанку.

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