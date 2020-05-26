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26 травня 2020, вівторок, 12:07 22
Суспільство 2020-05-26T14:30:04+03:00
Українські Новини
Поліцейські з Кагарлика, яких підозрюють у зґвалтуванні і побитті, можуть отримати від 7 до 12 років в'язниці

Поліцейські з Кагарлика, яких підозрюють у зґвалтуванні і побитті, можуть отримати від 7 до 12 років в'язниці

Кира Молчанова
ДБР, Кагарлик, Згвалтування у Кагарлику
Емблема ДБР, Фото: сайт Президента України
Емблема ДБР, Фото: сайт Президента України

Державне бюро розслідувань повідомило оперуповноваженому і начальнику одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу Управління поліції Нацполіції в Київській області про підозрі у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, повідомили про підозру оперуповноваженому і начальнику одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області", - сказано в ньому.

Так, оперуповноважений підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Начальник одного з секторів Кагарлицького ВП підозрюють у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, які супроводжувалися насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

На даний момент слідчими ДБР підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

В ніч з 23 на 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Крім цього, правоохоронці побили чоловіка, який в цей час перебував у приміщенні відділення поліції і погрожували потерпілому зґвалтуванням, ставили його на коліна, били кийками по голові, одягали протигаз і стріляли з пістолета табельної зброї над головою.

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР затримало двох поліцейських в Київській області за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні.

Одним з підозрюваних у зґвалтуванні і побиття 26-річної дівчини в місті Кагарлик Київської області є колишній учасник АТО Микола Кузів.

Прокуратура просить суд взяти під варту без альтернативи застави оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу Управління поліції Нацполиции Київської області, які підозрюються в зґвалтуванні і тортури.

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