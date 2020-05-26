Поліцейських, підозрюваних у тортурах людей в Кагарлику, хочуть заарештувати без альтернативи застави

Прокуратура просить суд взяти під варту без альтернативи застави оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу Управління поліції Нацполиции Київської області, які підозрюються в зґвалтуванні і тортурах. Про це Українським Новинам повідомили в Офісі генпрокурора. "(клопотання) про взяття під варту", - сказали у відомстві. Запобіжний захід розгляне швидше за все Голосіївський районний суд Києва. Засідання планується у вівторок. Як повідомляли Українські Новини, ДБР затримало двох поліцейських в Київській області за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні. За попередньою інформацією, в ніч з 23 на 24 травня оперуповноважений в своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали у відділення поліції в якості свідка - одягав протигаз, застосовував наручники і стріляв з табельної зброї над головою. Одним з підозрюваних у зґвалтуванні і побитті 26-річної дівчини у місті Кагарлик Київської області є колишній учасник АТО Микола Кузів.