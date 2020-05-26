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26 травня 2020, вівторок, 11:51 7
Суспільство 2020-05-26T14:30:05+03:00
Українські Новини
Поліцейських, підозрюваних у тортурах людей в Кагарлику, хочуть заарештувати без альтернативи застави

Поліцейських, підозрюваних у тортурах людей в Кагарлику, хочуть заарештувати без альтернативи застави

Кира Молчанова
Генпрокуратура, Кагарлик, Згвалтування у Кагарлику
Арешт. Фото: freepik
Арешт. Фото: freepik

Прокуратура просить суд взяти під варту без альтернативи застави оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу Управління поліції Нацполиции Київської області, які підозрюються в зґвалтуванні і тортурах.

Про це Українським Новинам повідомили в Офісі генпрокурора.

"(клопотання) про взяття під варту", - сказали у відомстві.

Запобіжний захід розгляне швидше за все Голосіївський районний суд Києва.

Засідання планується у вівторок.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР затримало двох поліцейських в Київській області за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні. За попередньою інформацією, в ніч з 23 на 24 травня оперуповноважений в своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали у відділення поліції в якості свідка - одягав протигаз, застосовував наручники і стріляв з табельної зброї над головою.

Одним з підозрюваних у зґвалтуванні і побитті 26-річної дівчини у місті Кагарлик Київської області є колишній учасник АТО Микола Кузів.

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