Російська "Рот-Фронт" судиться з Roshen через упаковки цукерки "Ромашка"

Після судової тяжби з ТОВ "Хладопром" (Харків) через морозиво "Київський торт", Кондитерська компанія"Рот-Фронт" (Росія) просить Суд Європейського Союзу відхилити реєстрацію одного з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні корпорації Roshen оформлення цукерок "Ромашка" через схожості з оформленням своїх цукерок "Ромашки", суд визнав можливість плутанини споживачами.

Про це йдеться в рішенні суду від 13 травня, передають Українські Новини.

12 грудня 2016 року Roshen звернувся з проханням про захист інтелектуальної власності в ЄС з допомогою міжнародної реєстрації способу оформлення етикетки цукерок "Ромашка".

18 липня 2017 року ВАТ "Рот-Фронт" подала повідомлення про заперечення з приводу реєстрації заявленого знака, оскільки 13 листопада 2013 року ВАТ вже зареєструвало схожу етикетку для своєї продукції.

24 липня 2018 року Відділ опозиції підтримав позов "Рот-Фронту" і відхилив заявку Roshen на реєстрацію.

24 вересня 2018 року Roshen подав повідомлення про оскарження у Відомство інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) щодо рішення Відділу опозиції.

Рішенням від 16 листопада 2018 року Другий апеляційна рада EUIPO анулювала рішення Відділу опозиції і повністю відхилив заперечення, вказавши, що ймовірність плутанини між оспорюваними знаками відсутня.

Наголошується, що якщо експертиза заперечення показує, що товарний знак не може бути зареєстрований у відношенні деяких або всіх товарів, щодо яких подана заявка на товарний знак ЄС.

Згідно з матеріалами, хоча "Рот-Фронт" стверджує, що мало місце порушення, в поданнях він не висуває жодних аргументів.

Апеляційна рада заявила, що, хоча знаки мали певні подібності, ці подібності були досить банальними і переносились іншими факторами.

Проте Суд ЄС зазначив, що якщо припустити, що знак має слабкий відмітний характер, така обставина не дозволить виключити можливість плутанини між товарними знаками з урахуванням ідентичності товарів.

"Справді, не можна виключати, що публіка, демонструючи рівень уваги нижче середнього, стикалася з ідентичними товарами, такими як солодощі, що продаються під зазначеними знаками, що складаються в центрі з дуг трьох білих квітів з жовтими центрами і повторюваних слів, написаних кириличними символами і з кожної сторони повторюваними декоративними мотивами на повністю або частково зеленому прямокутнику, і може свідчити про те, що вони є знаками, що походять з одного і того ж підприємства або представляють собою варіації одного і того ж знака", - аргументував суд ЄС.

У зв'язку з цим Суд ЄС визнав, що Апеляційна рада помилково встановила, що не було ніякої плутанини між оспорюваними знаками з боку громадськості.

Отже, його рішення має бути скасоване повністю.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Верховний Суд визнав законним штраф для "Київхліб" за торт, схожий на Roshen.

Тим часом Порошенко переписав частину Roshen на свого сина.