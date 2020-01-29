Roshen снова судится за "Киевский торт"

Кондитерская корпорация Roshen просит Хозяйственный суд города Киева запретить ООО "Хладопром" (Харьков) использовать обозначение "Киевский торт" при оформлении своей продукции.

Об этом говорится в соответствующем постановлении суда, передают Українськi Новини.

Согласно материалам дела, корпорация Roshen и входящая в нее Киевская кондитерская фабрика обратились в суд с просьбой признать действия "Хладопрома" по использованию на территории Украины обозначения "Киевский торт" как отдельно, так и вместе с изображением листьев каштана, плодов каштана для товаров нарушающими права интеллектуальной собственности.

Roshen подчеркнул, что знак "Киевский торт" признан хорошо известным в Украине решением Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности Украины от 28 апреля 2017 года.

В связи с этим корпорация также просит запретить "Хладопрому" использовать данное обозначение для своей продукции, применять его в рекламе, а также изъять из оборота и уничтожить все упаковки и этикетки с таким обозначением.

В ответ "Хладопром" уже подал встречный иск в Северный апелляционный хозяйственный суд к корпорации.

При этом на странице принадлежащей компании торговой марки "Хрещатик Пломбир" в социальной сети Facebook опубликован пост от 13 мая 2019 года с рекламой нового товара - мороженого "Киевский Торт".

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателями "Хладопрома" являются Надежда Андрющенко, Виктория Барышевская и Александра Барышевская.

Предприятие "Хладопром" основано в 1932 году, специализируется на производстве мороженого и замороженных продуктов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Верховный Суд признал законным штраф для "Киевхлеб" за торт похожий на Roshen.

Тем временем Порошенко переписал часть Roshen на своего сына.