Верховный Суд признал законным штраф для "Киевхлеб" за торт похожий на Roshen

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда признал законным наложение Антимонопольным комитетом штрафа 219 тыс. гривен на крупнейшего производителя хлеба и хлебобулочных изделий компанию "Киевхлеб" (Киев) за использование для торта "Сказочный ключик" оформления упаковки, похожей на оформление упаковки торта "Золотой ключик" производства кондитерской корпорации Roshen.

Соответствующее постановление было принято судом 2 июля, передают Українськi Новини.

Согласно материалам дела, "Киевхлеб" обратился в суд с просьбой отменить решение Хозяйственного суда города Киева от 22 мая 2018 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 26 марта 2019 года, таким образом признав решение АМКУ о наложении штрафа недействительным.

При рассмотрении дела, суд определил, что истец не опроверг выводов предыдущих судебных инстанций и не довел неправильного применения ими норм материального и процессуального права, в связи с чем кассационная жалоба "Киевхлеба" не была удовлетворена.

Данное постановление вступило в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

В Хозсуд Киева и Северный апелляционный "Киевхлеб" также обращался с просьбой отменить штраф АМКУ, однако суды пришли к выводу, что корпорация Roshen раньше начала использовать оформление для кондитерского изделия - торта "Золотой ключик", а значит использование его другими производителями может привести к смешиванию с деятельностью корпорации.

Как сообщали Українськi Новини, в августе 2018 года Хозяйственный суд Киева признал недействительным выданный компании "Киевхлеб" в 2017 году патент на промышленный образец "Упаковка для торта "Сказочный ключик" по иску кондитерской корпорации Roshen.

В 2017 году "Киевхлеб" был оштрафован АМКУ на 219 тыс. гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в связи с использованием в хозяйственной деятельности оформления упаковки кондитерского изделия - торта "Сказочный ключик", которая похожа на оформление упаковки кондитерского изделия-торта "Золотой ключик" производства корпорации Roshen, которая раньше начала использовать его в хозяйственной деятельности.

Ранее Верховный суд разрешил конкуренту Roshen бороться за право на Киевский торт.