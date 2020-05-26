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26 травня 2020, вівторок, 12:00 15
Силові структури 2020-05-26T14:30:05+03:00
Українські Новини
В Об'єднаних силах підтверджений перший випадок коронавіруса

В Об'єднаних силах підтверджений перший випадок коронавіруса

Елизавета Драбкина
ООС, Об'єднані сили, Коронавірус
Прес-служба ООС
Прес-служба ООС

У складі Об'єднаних сил підтверджений перший випадок коронавіруса.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

"В поліцейського зі складу Об’єднаних сил підтверджено випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19", - сказано в ньому.

Встановлено, що правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів в Донецькій області.

Хворий зараз знаходиться в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів, стан його здоров'я задовільний.

Усі, хто контактував з ним останнім часом ізольовані, а в службових приміщеннях проведена дезінфекція.

Також контактні особи пройшли медичний огляд і тестування на Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, у Збройних силах коронавірусом хворіє 60 осіб, за минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання.

Після чотириденного падіння кількість нових випадків коронавіруса в Україні різко зросла.

25 травня кількість нових виявлених випадків захворювання коронавирусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 339 до 21 584, кількість померлих від захворювання - на 21 людини до 644 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилась на 30,9%, кількість нових летальних випадків - в 3,5 рази.

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