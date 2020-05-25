Кличко показал, как работает метро в первый день после запуска

С понедельника, 25 мая, киевское метро возобновило свою работу в обычном режиме. В метрополитене осуществили все необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"В частности: дезинфицируют каждый поезд перед каждым рейсом; усиленно дезинфицируют все пассажирские зоны - вестибюли и платформы станций, кассовые окна, турникеты, ручки дверей, перила эскалаторов; в вестибюлях и на платформах станций нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции; работники метро обеспечены средствами индивидуальной защиты; везде на станциях размещены информационные материалы об обязательном масочном режиме для пассажиров, важность соблюдения дистанции, рекомендации использовать перчатки во время поездок", - сообщил мэр столицы.

Также пассажиров метро информируют о возможности бесконтактной оплаты за проезд - во избежание очередей и скопления людей. Контроль за соблюдением правил в метрополитене осуществляет полиция.

Ранее Українські Новини рассказали, что пишут в соцсетях о первом дне работы киевского метро.



Кроме того, с открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают.