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25 мая 2020, понедельник, 13:10 1965
Общество 2020-05-25T14:00:02+03:00
Українські Новини
Кличко показал, как работает метро в первый день после запуска

Кличко показал, как работает метро в первый день после запуска

Валерия Драгомирова
Киев, Виталий Кличко, Запуск метро
Киевское метро. Фото: kiev.klichko.org
Киевское метро. Фото: kiev.klichko.org

С понедельника, 25 мая, киевское метро возобновило свою работу в обычном режиме. В метрополитене осуществили все необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"В частности: дезинфицируют каждый поезд перед каждым рейсом; усиленно дезинфицируют все пассажирские зоны - вестибюли и платформы станций, кассовые окна, турникеты, ручки дверей, перила эскалаторов; в вестибюлях и на платформах станций нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции; работники метро обеспечены средствами индивидуальной защиты; везде на станциях размещены информационные материалы об обязательном масочном режиме для пассажиров, важность соблюдения дистанции, рекомендации использовать перчатки во время поездок", - сообщил мэр столицы.

Также пассажиров метро информируют о возможности бесконтактной оплаты за проезд - во избежание очередей и скопления людей. Контроль за соблюдением правил в метрополитене осуществляет полиция.

Ранее Українські Новини рассказали, что пишут в соцсетях о первом дне работы киевского метро


Кроме того, с открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают.

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