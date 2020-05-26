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26 травня 2020, вівторок, 11:03 8
Медицина 2020-05-26T12:15:02+03:00
Українські Новини
Дніпропетровська область перейшла на 2 етап адаптивного карантину

Дніпропетровська область перейшла на 2 етап адаптивного карантину

Ирина Николенко
МОЗ, Віктор Ляшко, Карантин в Україні, Послаблення карантину
2-й етап пом'якшення карантину. Фото: Pixabay
2-й етап пом'якшення карантину. Фото: Pixabay

В той час, як 25 травня вісім областей були не готові до пом'якшення карантину, станом на ранок 26 травня ця кількість зменшилася до семи, які не відповідають критеріям переходу на 2-й етап пом'якшення карантину. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Зокрема, показником інцидентності не відповідають Волинська (16,49 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Закарпатська (14,44), Львівська (12,23), Рівненська (24,90) і Чернівецька (39,83) області.

Показником кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш 12) не відповідають Донецька (9,01), Львівська (11,98) і Луганська (9,03) області.

При цьому заповнюваність ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом, в Чернівецькій області перевищує 50% і за станом на ранок 26 травня становить 54,50%.

Найбільший цей показник також у Волинській (43,50%) та Івано-Франківській (39,30%) областях.

У Києві заповнюваність 37,85%, инцидентність – 11,83, кількість тестувань на 100 тис. населення – 48,24.

Як повідомляли Українські Новини, з 22 травня Кабмін ввів адаптивну модель карантину. З 1 травня МОЗ планує відновити роботу басейнів і спортзалів, а також міжобласних перевезень на автомобільному транспорті.

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