Україна працює над створенням і запуском супутників дистанційного зондування Землі "Сокіл"

Державне космічне агентство розглядає можливість створення і запуску супутників дистанційного зондування Землі "Сокіл", в то время, как в Україні запустили програму для стартапів Yangel Big Bang.

Про це в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег" повідомив голова Державного космічного агентства Володимир Усов, передають Українські Новини.

"Ми обговорюємо питання створення і запуску угруповання, яка буде називатися "Сокіл"... Це - кілька супутників високої, середньої та близько до середньої роздільної здатності. Це буде угруповання дистанційного зондування Землі. Вона може бути використана як для військових, так і для цивільних цілей (а це питання незаконної вирубки лісів, земельного кадастру, неконтрольованої видобутку бурштину). За допомогою наших супутників у нас в космосі з'являться очі, і ми зможемо звідти бачити, що відбувається як на українській, так і на іншій території. і будемо розуміти, що нам потрібно для вирішення тих чи інших політичних і економічних завдань", - сказав він.

При цьому Усов зазначив, що для отримання результату від роботи супутників необхідне створення сервісної платформи, яку можуть використовувати різні держструктури, міністерства, бізнес.

"Було підраховано, що та сума, яку ми б витрачали в разі закупівлі всього переліку послуг доступних нам закордонних серверів, дорівнює приблизно 50 млн доларів на рік. Якщо ж розвивати нашу, вітчизняну систему, то ми зекономимо десятки мільйонів доларів. Крім того, для нас важливо, щоб ці супутники виступали для кінцевого споживача як сервіси в рамках електронних платформ. Щоб людина зайшла і отримала ту інформацію, яка їй потрібна. Так, аграрій отримає один набір сервісів, банкіри - інший, а військові - третій", - зазначив він .

Усов зазначив, що з точки зору національної безпеки одна з головних проблем України - відсутність власного угруповання на Земний орбіті. "В Україні є Національний центр управління та випробування космічних засобів - одна з найбільших в Європі наземних інфраструктур, яка дозволяє збирати супутникові дані, приймати, інтерпретувати інформацію. Там працює тисяча людей, які фактично видають не знімки, а аналіз даних (BI) на основі цих знімків. Однак при цьому ми змушені працювати з чужими супутниками. Якщо у нас буде своє супутникове угруповання, ми отримаємо повний цикл управління космічними апаратами; свої дані, свої сервіси", - сказав він.

Усов зазначив, що основною проблемою для космічної галузі є відсутність програми розвитку.

"Космічна галузь три роки живе без програми розвитку. А це - базовий документ, стратегія, де закладено бюджет, який визначає становлення профільних підприємств і самого агентства на п'ять років. Відповідно, три роки космічне агентство тільки те й робило, що частково погашало заборгованості з зарплат, оренди, закуповувало туалетний папір. Більше можливостей для розвитку у нього не було", - сказав він.

При цьому Усов підкреслив, що статус Космічного агентства при президентові Володимирі Зеленському суттєво зріс.

"Я чекаю нашої наступної зустрічі, щоб презентувати йому концепцію нової космічної програми, яку ми розробили, розповісти про ті кроки, які необхідно вже сьогодні зробити", - додав він.

Як повідомляли Українськi Новини, У січні Кабінет Міністрів призначив головою Державного космічного агентства бізнесмена Володимира Усова. Усов є співзасновником сервісу 3-D друку Kwambio і цифрового видавництва Gutenbergz.

Також глава Держкосмосу заявив, що в первший його робочий день в посольстві США йому дали зрозуміти, з якими країнами дружити, а з якими - ні.