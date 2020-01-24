Госкосмос возглавил одесский бизнесмен Усов, который консультировал Tesla и NASA

Кабинет министров назначил председателем Государственного космического агентства бизнесмена Владимира Усова. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українськi Новини. Усов является сооснователем сервиса 3-D печати Kwambio и цифрового издательства Gutenbergz. В компании Усова утверждают, что они консультировали Tesla и NASA по вопросам 3D-печати. Kwambio также сотрудничает с Coca-Cola, Stanley и акселерационной программой Techstars, сообщает "Думская". В 2019 году Владимир Усов запустил проект ADAM – систему печати костных имплантов, которые уже прошли доклинические испытания в Украине. Усов Владимир Владимирович родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет. Состоял в Партии промышленников и предпринимателей Украины, "Батькивщине", баллотировался в городской совет и Верховную Раду, но неудачно. Как сообщали Українськi Новини, космос теперь могут покорять субъекты всех форм собственности. Тем временем Илон Маск представил космический корабль, который поможет построить города на Марсе. В 2015 году Госкосмос приостановил сотрудничество с Россией на межгосударственном уровне.