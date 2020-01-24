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24 января 2020, пятница, 17:51 75
Политика 2020-01-24T18:20:34+02:00
Українські Новини
Госкосмос возглавил одесский бизнесмен Усов, который консультировал Tesla и NASA

Госкосмос возглавил одесский бизнесмен Усов, который консультировал Tesla и NASA

Ярина Вацяк
NASA, Кабмин, Кадровые назначения, Госкосмос, Владимир Усов
Владимир Усов. Фото: facebook /VolodymyrUsov
Владимир Усов. Фото: facebook /VolodymyrUsov

Кабинет министров назначил председателем Государственного космического агентства бизнесмена Владимира Усова.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Усов является сооснователем сервиса 3-D печати Kwambio и цифрового издательства Gutenbergz.

В компании Усова утверждают, что они консультировали Tesla и NASA по вопросам 3D-печати. Kwambio также сотрудничает с Coca-Cola, Stanley и акселерационной программой Techstars, сообщает "Думская".

В 2019 году Владимир Усов запустил проект ADAM – систему печати костных имплантов, которые уже прошли доклинические испытания в Украине.

Усов Владимир Владимирович родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет. Состоял в Партии промышленников и предпринимателей Украины, "Батькивщине", баллотировался в городской совет и Верховную Раду, но неудачно.

Как сообщали Українськi Новини, космос теперь могут покорять субъекты всех форм собственности.

Тем временем Илон Маск представил космический корабль, который поможет построить города на Марсе.

В 2015 году ​Госкосмос приостановил сотрудничество с Россией на межгосударственном уровне.

 

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