Госкосмос возглавил одесский бизнесмен Усов, который консультировал Tesla и NASA

Кабинет министров назначил председателем Государственного космического агентства бизнесмена Владимира Усова.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Усов является сооснователем сервиса 3-D печати Kwambio и цифрового издательства Gutenbergz.

В компании Усова утверждают, что они консультировали Tesla и NASA по вопросам 3D-печати. Kwambio также сотрудничает с Coca-Cola, Stanley и акселерационной программой Techstars, сообщает "Думская".

В 2019 году Владимир Усов запустил проект ADAM – систему печати костных имплантов, которые уже прошли доклинические испытания в Украине.

Усов Владимир Владимирович родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет. Состоял в Партии промышленников и предпринимателей Украины, "Батькивщине", баллотировался в городской совет и Верховную Раду, но неудачно.

Как сообщали Українськi Новини, космос теперь могут покорять субъекты всех форм собственности.

Тем временем Илон Маск представил космический корабль, который поможет построить города на Марсе.

В 2015 году ​Госкосмос приостановил сотрудничество с Россией на межгосударственном уровне.