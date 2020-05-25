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  • В посольстве США мне дали понять, с какими странами дружить, а с какими – нет, - глава Госкосмоса Усов
25 мая 2020, понедельник, 19:45 69
Экономика 2020-05-25T20:15:01+03:00
Українські Новини
В посольстве США мне дали понять, с какими странами дружить, а с какими – нет, - глава Госкосмоса Усов

В посольстве США мне дали понять, с какими странами дружить, а с какими – нет, - глава Госкосмоса Усов

Надежда Комендантова
Посольство США, Госкосмос, Владимир Усов
Владимир Усов. Фото: facebook /VolodymyrUsov
Владимир Усов. Фото: facebook /VolodymyrUsov

Председатель Государственного космического агентства Владимир Усов рассказал о начале своей работы на должности главы Госкосмоса.

"Буквально в первый день работы в должности директора агентства я стал участником двух важных событий. Пришёл я в офис в 9:00, а в 10:00 уже был первый обыск на заводе "Арсенал". Далее, в 12:00, меня позвали на встречу в посольство США, где дали понять, с кем дружить, а с кем – нет", - сообщил в он интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українськi Новини.

Усов уточнил, что речь шла о странах.

"С другой стороны, в разговоре с американцами я четко дал понять, что нам нужны альтернативные проекты, партнеры, инвестиции. Если у нас с вами есть проекты, которые закрывают наши потребности и реализуют наш технический потенциал, мы заключим договор с вами. Если нет – мы ищем других партнеров", - отметил Усов.

Он подчеркнул, что его позиция исходит из национальных интересов Украины.

"Я – проукраинский глава космического агентства, который готов искать альтернативы на рынке. Сегодня я вижу, что рынок США – с точки зрения текущих возможностей и технологий – для нас очень интересен, но мы, к сожалению, не можем туда попасть", - сказал Усов.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное космическое агентство открыло программу для стартапов Yangel Big Bang.

В январе Кабинет министров назначил председателем Государственного космического агентства бизнесмена Владимира Усова. Усов является сооснователем сервиса 3-D печати Kwambio и цифрового издательства Gutenbergz.

В 2015 году ​Госкосмос приостановил сотрудничество с Россией на межгосударственном уровне.

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