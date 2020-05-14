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14 мая 2020, четверг, 21:51 227
Интернет и IT 2020-05-14T22:00:01+03:00
Українські Новини
В Украине запустили программу для космических стартапов Yangel Big Bang

В Украине запустили программу для космических стартапов Yangel Big Bang

Ярина Вацяк
Космос, Госкосмос, Стартапы, Yangel Big Bang
Вид Земли из космоса. Фото: NASA
Вид Земли из космоса. Фото: NASA

Государственное космическое агентство открыло программу для стартапов Yangel Big Bang в то время, как Госкосмос возглавил одесский бизнесмен Усов, который консультировал Tesla и NASA.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українськi Новини.

"Космические технологии - это не только ракеты и спутники. Их можно применять во многих проектах: от аграрных до оборонных, от образовательных до телекоммуникационных. Yangel Big Bang - это онлайн-программа Государственного космического агентства, которая будет готовить космические стартапы к участию в Yangel Accelerator, его запуск планируется осенью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа открыта для команд, которые планируют работать над своим продуктом в Украине и по всему миру.

"Чтобы попасть в отбор, нужно иметь презентацию продукта в виде слайдов или видео и успешно пройти интервью с координаторами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что участие в преакселерационной программе бесплатное, в течение 4 недель участники будут работать с наиболее опытными менторами, представителями Государственного космического агентства и лидерами украинского бизнеса.

Проект, который предлагает команда, должен принадлежать к одной из следующих тем: спутники, запуски и полеты, космос на Земле, новые горизонты.

Согласно сообщению, стартапы, которые покажут наиболее впечатляющие результаты, получат приглашение на следующий этап: 12-недельную акселерационную программу в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, в Госкосмосе рабочие получают до 10 тыс. гривен в месяц, директора - в десятки раз больше.

В то же время, космос теперь могут покорять субъекты всех форм собственности.

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