Киев "стоит" в традиционных вечерних пробках: где самые загруженные дороги столицы

Киев даже после открытия метро и общественного транспорта сковали огромные пробки, которые начались сразу после осбаления карантина. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервисов мониторинга пробок.

Кроме того, причиной пробок на некоторых лицах стали ремонтные работы.

Так, согласно данным Google-карт, пробки образовались на большинстве центральных улиц, на Окружной дороге. Несколько ДТП произошло на Набережно-Крещатицкой и Гаванском мосте.

Из-за ДТП стоят также мост Метро и Патона в сторону Левого берега.

Пробки в Киеве. карта: Google-maps

Также уже трациционно в конце рабочего дня стоит проспект Победы на всем протяжении из центра до метро Святошино.

Пробки в Киеве. карта: Google-maps

Осенью в Киеве пройдут выборы нового городского головы. При этом, транспортная тема остается одной из самых болезненных для действующего мера Виталия Кличко. При его каденции ситуация с перемещением киевлян к месту работы значительно ухудшилась, а пробки на дорогах стали обыденной картиной. При этом, за весь срок мерства Кличко не было сдано в эксплуатацию ни одной новой станции метро, а также не построено ни одной новой развязки на базовых направлениях. При этом, рекордные пробки возникали вблизи длящихся годами долгостроев при ремонте мостов через Днепр, реконструкции мостовых переходов по проспекту Победы и линии скоростного трамвая, а также на других магистральных направлениях.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве после ослабления карантина взлетели цены на такси ввиду популярности этого вида транспорта: с 12 мая цены на услуги такси увеличились минимум в 1,5 раза. Киевляне отмечают, что цены на поездку в центр города стали больше на 150%, а поездка из окраины в окраину обойдется более, чем в 300 гривен. Службы такси Киева объясняют повышение цен увеличением автомобильного трафика и повышением спроса на услуги.

Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко просит Кабмин возобновить работу общественного транспорта в столице после 22 мая, а метрополитена с 25 мая.