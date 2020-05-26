Рубль продовжує падати. Курс російської нацвалюти на 26 травня

Поки долар і євро дорожчають в обмінниках, у вівторок, 26 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 25 травня, не змінився і становить 3,21 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу у вівторок знизився на 3 копійки і становить 3,78 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 26 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,21 3,78 Максимальний 3,60 4,00 Мінімальний 2,30 3,60

Як повідомляли Українські Новини, після того, як у березні держборг України зменшився, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в квітні збільшився на 1,3%, або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку після того, як рада НБУ також розкритикував валютно-курсову політику правління Нацбанку.