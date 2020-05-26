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26 травня 2020, вівторок, 10:40 10
Економіка 2020-05-26T12:30:04+03:00
Українські Новини
Рубль продовжує падати. Курс російської нацвалюти на 26 травня

Рубль продовжує падати. Курс російської нацвалюти на 26 травня

Анна Рудык
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Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

Поки долар і євро дорожчають в обмінниках, у вівторок, 26 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 25 травня, не змінився і становить 3,21 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу у вівторок знизився на 3 копійки і становить 3,78 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 26 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,21 3,78
Максимальний 3,60 4,00
Мінімальний 2,30 3,60

Як повідомляли Українські Новини, після того, як у березні держборг України зменшився, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в квітні збільшився на 1,3%, або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку після того, як рада НБУ також розкритикував валютно-курсову політику правління Нацбанку.

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