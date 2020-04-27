Нацбанк упростил валютный надзор: сумму операций со 150 тыс. повысили до 400 тыс гривен

НБУ увеличил предельную

Национальный банк, который ранее направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков, увеличил предельную сумму операций для упрощенного валютного надзора со 150 тыс. до 400 тыс гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

Отмечается, Национальный банк привел свою нормативную базу в сфере валютного регулирования и надзора в соответствие с изменениями, предусмотренными законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который вступает в силу 28 апреля 2020.

Указывается, что согласно закону предельная сумма валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, повышена со 150 тыс. до 400 тыс. гривен (в эквиваленте).

"Это будет способствовать снижению административной нагрузки как на банки, так и на бизнес. Значительное количество операций украинских предприятий на небольшие суммы будет выведено из-под дополнительного контроля подразделениями валютного надзора банков",- говорится в сообщении Нацбанка.

Кроме этого, урегулирован ряд вопросов относительно проведения отдельных операций нерезидентами на территории Украины.

В частности, благодаря этим изменениям физические лица-нерезиденты смогут использовать собственные текущие счета в украинских банках для проведения расчетов по договорам страхования жизни, операциями по продаже корпоративных прав и недвижимости.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ от 27 апреля 2020 №57 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Изменения вступают в силу 28 апреля 2020.

Как сообщали Українські Новини, в марте население массово открывало валютные депозиты.

Ранее в НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина.