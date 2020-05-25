Замміністра охорони здоров'я розповів, за яких умов Україна зможе уникнути другої хвилі COVID-19

Україна зможе уникнути другої хвилі COVID-19, до якої система охорони здоров'я буде більш підготовлена, при двох обставинах: коронавірус втратить свою агресивність або створять вакцину. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24".

"Перша - це коли під час циркуляції коронавірус втратить свою агресивність, так як це було з вірусами SARS та MERS в попередні роки. Тоді ми можемо чітко сказати - він втратив агресивність не викликає хвороба людини, він сам піде на спад, другої хвилі не буде. Друге, де ми можемо уникнути спалаху - це розробка вакцини, масові щеплення, формування колективного імунітету на рівні 95%. Тоді дійсно вдасться запобігти другої хвилі", - сказав заступник міністра охорони здоров'я.

Крім того, він додав, що якщо цього не відбудеться, то циркуляція коронавірусу буде тривати, як і інших грипоподібних захворювань, що буде приводити до нових спалахів хвороби.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кількість нових випадків коронавірусу падає четвертий день поспіль.

Також у МОЗ назвали вісім областей, які не готові до пом'якшення карантину.