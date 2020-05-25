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25 травня 2020, понеділок, 20:59 7
Суспільство 2020-05-25T21:15:02+03:00
Українські Новини
Замміністра охорони здоров'я розповів, за яких умов Україна зможе уникнути другої хвилі COVID-19

Замміністра охорони здоров'я розповів, за яких умов Україна зможе уникнути другої хвилі COVID-19

Елена Новикова
Віктор Ляшко, Коронавірус, коронавірус в Україні, Друга хвиля коронавірусу
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine

Україна зможе уникнути другої хвилі COVID-19, до якої система охорони здоров'я буде більш підготовлена, при двох обставинах: коронавірус втратить свою агресивність або створять вакцину. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24".

"Перша - це коли під час циркуляції коронавірус втратить свою агресивність, так як це було з вірусами SARS та MERS в попередні роки. Тоді ми можемо чітко сказати - він втратив агресивність не викликає хвороба людини, він сам піде на спад, другої хвилі не буде. Друге, де ми можемо уникнути спалаху - це розробка вакцини, масові щеплення, формування колективного імунітету на рівні 95%. Тоді дійсно вдасться запобігти другої хвилі", - сказав заступник міністра охорони здоров'я.

Крім того, він додав, що якщо цього не відбудеться, то циркуляція коронавірусу буде тривати, як і інших грипоподібних захворювань, що буде приводити до нових спалахів хвороби.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кількість нових випадків коронавірусу падає четвертий день поспіль.

Також у МОЗ назвали вісім областей, які не готові до пом'якшення карантину.

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