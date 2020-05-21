Ляшко рассказал, готова ли украинская медицина ко второй волне коронавируса

В то время, как в Украине число новых случаев коронавируса стремительно растет второй день подряд, как будет реагировать система здравоохранения Украины в случае второй волны коронавируса, рассказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Когда мы запускали карантин, это был карантин для новой неизученной инфекции, когда все учились. Ни одна страна мира не знала, по какому сценарию будет развиваться распространение вируса. Сейчас есть понимание, какие меры эффективны, и когда мы внедряем адаптивный карантин, мы запускаем определенные меры смягчения по определенным сферам экономики", — объяснил он.

По словам Ляшко, в случае наступления второй волны система здравоохранения будет более подготовлена.

"Будет лучшая возможность лабораторий, и у нас будет возможность и отслеживать индикаторы, с каким количеством заболевших справляется наша система охраны здоровья. В дальнейшем, если коронавирусная болезнь пробудет с нами год, мы сможем определять эпидемиологический порог для каждой территории", — сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня начался 71-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня.

Также в Киеве собираются открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.