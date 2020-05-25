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25 травня 2020, понеділок, 20:33 8
Політика 2020-05-25T21:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві ввечері пообіцяли "значний" дощ: можливі підтоплення

У Києві ввечері пообіцяли "значний" дощ: можливі підтоплення

Ольга Фандорина
Київ, дощ, Опади, Дощ в Києві
Весна Дощ Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay
Весна Дощ Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay

В Україні різко похолодає, а в понеділок, 25 травня, до 21:00 дощ у Києві досягне критерію "значний". Оголошено перший рівень небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Для ліквідації наслідки негоди "Київавтодор" підготував 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. В тому числі, мотопомпи, гидромонитора, насосні станції.

У разі виявлення місць підтоплень в КМДА закликали звертатися до цілодобову диспетчерську "Київавтодору" за тел.: 284-74-19.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про аномальну погоду в травні. На початку травня пройдуть дощі, але через кілька днів розпочнеться спека.

Крім того, синоптики різко змінили прогноз погоди на літо, зокрема, очікується аномальна спека і посуха зі зливами.

Також протягом всіх літніх місяців, в травні і червні погода на більшій частині території північної півкулі буде тепліше, ніж зазвичай.

Також раніше в Україну йшов крижаний атмосферний фронт: синоптик попередила про холодному завершення травня.

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