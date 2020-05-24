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24 мая 2020, воскресенье, 06:00 2587 Карта
Жизнь 2020-05-24T06:15:01+03:00
Українські Новини
В Украину идет ледяной атмосферный фронт: синоптик предупредила о холодном завершении мая

В Украину идет ледяной атмосферный фронт: синоптик предупредила о холодном завершении мая

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

В то время, как синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение мая, а также что погода в Украине в июне не принесет летнего тепла, в воскресенье, 24 мая с запада Европы в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди и прохладу.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По словам синоптика, в воскресенье атмосферный фронт обусловит в западных областях Украины осадки. Дожди также могут задеть Винницкую и Одесскую области.

На Левобережной Украине 24 мая также будет доминировать влажная погода с периодическими прояснениями.

Вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-часть Черкащины-Кропивницкий с районами до Николаевщины в воскресенье осадков не ожидается. Однако вечером в воскресенье и в ночь на понедельник дожди возможны и там.

Температура воздуха ближайшей ночью составит всего +2+9 градусов, на севере и в центре страны до сих пор остается вероятность заморозков.

Завтра днем ​​в Украине ожидается +11+15 градусов, на юге и востоке +13+18 градусов.

В Киеве в воскресенье - преимущественно без осадков, однако вечером атмосферный фронт нагонит и на столицу западную сырость. Температура воздуха ночью +3+6 градусов, завтра днем ​​от 13 до 14 градусов тепла.

По словам Диденко, потепление в Украину придет не раньше среды-четверга (27-28 мая).

"Синоптическая совесть немного заговорит и в Украине потеплеет на 2-5 градусов. Да и то, с колебаниями. Уверенное потепление придет в Украину с начала июня. В Киеве середина следующей недели станет теплее", - сообщила Диденко.

Более ощутимое потепление, по словам синоптика, придет с начала июня. "Еще никогда в мае толстые шерстяные носки не были такими популярными", - резюмировала она.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. 

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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