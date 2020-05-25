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25 травня 2020, понеділок, 19:00 18
Силові структури 2020-05-25T21:00:04+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики вісім разів обстріляли позиції сил ООС в понеділок

На Донбасі бойовики вісім разів обстріляли позиції сил ООС в понеділок

Елена Новикова
Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Бойовики, обстріли на Донбасі
Військові. Фото: Facebook/ОНС
Військові. Фото: Facebook/ОНС

Бойовики 8 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 25 травня, втрат серед українських військовослужбовців не було.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши в тому числі і міномети калібру 120 мм, які повинні бути відведені від лінії розмежування", - сказано в ньому.

Всі обстріли були районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

Противник обстріляв українські позиції біля Пісків, Мар'їнки, Павлополя, Богданівки і Тарамчука.

В результаті обстрілу ворожих втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим дотримувався тиші.

Наголошується, що випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 23 травня боевики 11 разів порушували перемир'я на Донбасі. ВСУ дали відсіч і знищили 4 ворогів.

Також 20 травня бойовики 18 раз обстріляли позиції ООС, 2 військових отримали поранення.

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