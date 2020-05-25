Посилення контролю за сплатою податків може привести до податкової еміграції, — асоціація IT Ukraine

Віцепрезидент з правових питань асоціації IT Ukraine Дмитро Овчаренко вважає, що підписаний Президентом Володимиром Зеленським законопроект №1210, який посилює контроль за сплатою податків, може призвести до податкової еміграції. Про це він повідомив Українським Новинам. "Звичайно не всі поїдуть з України, але закон фактично стимулює отримати вид на проживання за кордоном для IT-підприємців - громадян України", - сказав Овчаренко. Він зазначив, що такі підприємці реєструють компанії за кордоном через те, що стикаються з корупцією в судах, рейдерством і "маски-шоу". У цілому Овчаренко оцінює цей закон як негативний для IT-галузі. "Цікаво, коли розвинені країни світу (Німеччина, Швейцарія, США) вливають мільярди доларів в економіку як "рятувальний жилет" для компаній, в Україні на контрасті приймають додаткові податки для підприємців", - прокоментував він. За його словами, IT-галузь, яка в минулому році зросла на 30%, на даний момент знаходиться в умовах економічної кризи і намагається зберегти торішні обсяги надходження валютної виручки в країну. У зв'язку з цим асоціація відстоює мораторій на будь-які зміни правил гри для бізнесу в наступні 2-3 роки. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обклав новим податком зарубіжні стартапи українців. Також бізнес очікує оприлюднення закону про посилення контролю за сплатою податків.