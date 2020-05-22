Зеленский обложил новым налогом зарубежные стартапы украинцев

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий уплату в Украине налогов зарегистрированными за границей украинскими стартапами с оборотом более 2 млн евро.

Об этом свидетельствуют данные на странице подписанного Президентом законопроекта №1210, передают Українські Новини.

Согласно документу вводится понятие "контролируемая иностранная компания".

Теперь большинство украинских стартапов, которые зарегистрированы в ЕС, Великобритании, США или других странах, должны декларировать налоги и подавать финотчетность в Государственную налоговую службу, даже если юрисдикция самой компании не требует составления такого отчета.

Также такие стартапы обязаны будут платить налоги в Украине с прибыли, если оборот стартапа превышает 2 млн евро.

За несвоевременную подачу отчета о компании в Налоговую службу необходимо будет заплатить штраф в размере 4 млн гривен, за несообщение о регистрации компании – 2 млн гривен.

Штрафы налагаются на физическое лицо, а не на компанию.

Налоговая база – доход компании, но налоговый агент – физическое лицо, резидент Украины.

Представители бизнеса, комментируя данный закон, отмечают, что требует уточнения момент - будет ли считаться доходом продажа довыпущенных акций - привлечение инвестиций.

Ставка налогообложения: НДФЛ (5%, 9% или 18%) и военный сбор (1,5%).

Как сообщали Українські Новини, 16 января Верховная Рада усилила контроль за уплатой налогов.

За принятие во втором чтении соответствующего законопроекта №1209-1 и №1210 проголосовали 256 депутатов.

Кроме того, бизнес ожидает обнародования закона об ужесточении контроля за уплатой налогов.