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22 мая 2020, пятница, 15:10 142
Налоги 2020-05-22T16:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский обложил новым налогом зарубежные стартапы украинцев

Зеленский обложил новым налогом зарубежные стартапы украинцев

Елена Новикова
Налоги, Налоговый кодекс, Уплата налогов, Владимир Зеленский, Стартапы
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий уплату в Украине налогов зарегистрированными за границей украинскими стартапами с оборотом более 2 млн евро.

Об этом свидетельствуют данные на странице подписанного Президентом законопроекта №1210, передают Українські Новини.

Согласно документу вводится понятие "контролируемая иностранная компания".

Теперь большинство украинских стартапов, которые зарегистрированы в ЕС, Великобритании, США или других странах, должны декларировать налоги и подавать финотчетность в Государственную налоговую службу, даже если юрисдикция самой компании не требует составления такого отчета.

Также такие стартапы обязаны будут платить налоги в Украине с прибыли, если оборот стартапа превышает 2 млн евро.

За несвоевременную подачу отчета о компании в Налоговую службу необходимо будет заплатить штраф в размере 4 млн гривен, за несообщение о регистрации компании – 2 млн гривен.

Штрафы налагаются на физическое лицо, а не на компанию.

Налоговая база – доход компании, но налоговый агент – физическое лицо, резидент Украины.

Представители бизнеса, комментируя данный закон, отмечают, что требует уточнения момент - будет ли считаться доходом продажа довыпущенных акций - привлечение инвестиций.

Ставка налогообложения: НДФЛ (5%, 9% или 18%) и военный сбор (1,5%).

Как сообщали Українські Новини, 16 января Верховная Рада усилила контроль за уплатой налогов.

За принятие во втором чтении соответствующего законопроекта №1209-1 и №1210 проголосовали 256 депутатов.

Кроме того, бизнес ожидает обнародования закона об ужесточении контроля за уплатой налогов.

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