подписаться на рассылку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
22 мая 2020, пятница, 11:14 1916
Налоги 2020-05-22T11:27:56+03:00
Українські Новини
Зеленский значительно расширил права налоговой и контролирующих органов

Зеленский значительно расширил права налоговой и контролирующих органов

Елена Новикова
Налоговая реформа, Закон, Налоги, Налоговый кодекс, Уплата налогов, Владимир Зеленский, Контроль за уплатой налогов
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

После подписания закона о банках, президент Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает контроль за уплатой налогов. Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

Документ предусматривает расширение прав контролирующих органов, ужесточение правил налогообложения, введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний.

Закон вводит в украинское законодательство категорию "контролируемая иностранная компания".

Это компания, в которой резидент владеет долей в юрлице-нерезиденте в размере более 50%, или владеет долей в размере более 10%, при условии, что несколько физлиц и / или юрлиц будучи резидентами Украины владеют долями в иностранном юрлице, размер которых в совокупности составляет более 50%, или отдельно или вместе с другими резидентами Украины.

Эксперты отмечают, что со вступлением в силу данного закона такие собственники должны будут подавать информацию о таких компаниях в Налоговую службу.

Также необходимо будет подавать финотчет компании по международным стандартам и налоговую декларацию, даже если юрисдикция самой компании не требует составления такого отчета.

В части администрирования налогов указанным законом: введен в пределах Налогового кодекса принцип виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения; определены требования к правильности решения контролирующих органов о наложении штрафов; закреплен перечень налоговых правонарушений контролирующих органов; закреплена материальная ответственность органа за неправомерные действия его должностных лиц и невиновную ответственность контролирующих органов.

В части имплементации положений Плана действий BEPS указанными законопроектами: введена концепция налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица; введена трехуровневая структура документации для международных групп компаний, которая включает в себя документацию по трансфертному ценообразованию (локальный файл), глобальную документацию (мастер-файл) и отчет в разрезе стран (country-by-country reporting).

Также имплементированы положения 8-10 шагов плана BEPS по контролю за распределением функций, рисков и нематериальных активов внутри группы компаний, совершенствование правил для операций с сырьевыми товарами путем исключения ограничения на применение исключительно биржевых котировок определенных бирж и предоставление возможности использовать котировочные цены на такие товары.

Определен порядок проведения процедуры взаимного согласования, предусматривающий механизм подачи заявления на рассмотрение дела по процедуре взаимного согласования, требования к такому заявлению, порядок действий компетентного органа и т.д.

Введена концепция налогообложения приравненных к дивидендам платежей, предусматривающая корректировку по методологии и процедурам, предусмотренным для контроля за трансфертным ценообразованием, при осуществлении операций с нерезидентами.

В части местных налогов и сборов значений документом: введена унифицированная форма информации о ставках и льготах по всем местным налогам и сборам и порядка предоставления ее органами местного самоуправления в контролирующие органы; отменена обязанность органов местного самоуправления по ежегодному принятию решений об установлении местных налогов и сборов; отменены льготы по плате за землю и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка на территории населенных пунктов на линии соприкосновения.

Кроме того, вносятся изменения в вопросах налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий, рентной платы и т.д.

Одновременно с подписанием закона президент передал парламенту пакет предложений по внесению изменений в его текст.

Эти изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами и бизнесом.

Как сообщали Українські Новини, 16 января Верховная Рада усилила контроль за уплатой налогов.

За принятие во втором чтении соответствующего законопроектов №1209-1 и №1210 проголосовали 256 депутатов.

Ранее украинцы задекларировали более 20 млрд гривен по итогам 2019 года.

Больше новостей о: Налоговая реформа Закон Налоги Налоговый кодекс Уплата налогов Владимир Зеленский Контроль за уплатой налогов

В налоговой предупредили об ухудшении работы элект...
Зеленский подписал закон, который создает угрозы д...
Контрабанда сигарет достигла 6,6% вследствие непро...
Украинцам объяснили, какие доходы не нужно указыва...
Киев и еще 11 областей не соотвествуют показателям для смягчения карантина и запуска транспорта, — МОЗ
Киевская область пока не начинает дальнейшее смягчение карантина
Новости
Михаил Саакашвили. Скриншот видео DW
Саакашвили рассказал, как повлиял на назначение Байдена вице-президентом США 11:31
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
Претензии налоговиков к металлургам по сделкам с ломом абсурдны, – президент "Укрметаллургпрома" 11:25
Ученики из более чем 20 городов примут участие в конкурсе мини-грантов "Экошкола" 11:15
Зеленский значительно расширил права налоговой и контролирующих органов 11:14
больше новостей
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
Украинцев предупредили о трехдневных заморозках 09:58 Карта
Зеленский. Пресс-конференция
Зеленский про второй срок, языковые квоты, люстрацию, Авакова и приговор Порошенко. Все новости пресс-конференции 13:35 Фото
Метро и детские сады откроются с 25 мая: при соблюдении адаптивного карантина 16:13
Реконструкция Покровской улицы в Киеве. Фото: hmarochos.kiev.ua
Киевляне раскритиковали свежий ремонт Кличко улицы на Подоле 07:01 Фото
больше новостей
Азербайджан передал Украине 23 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом 20:26
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
21.05.20 11:00 Пресс-конференция: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу" 16:32
Собаку продают за долги. Фото: setam.net.ua
Минюст отобрал у хозяина собаку за долги и продает с аукциона 16:38
Порошенко похудел благодаря дзен-диете за €3600 19:35
больше новостей
Сегодня начинается 2 этап ослабления карантина в Украине. Что можно и что нельзя делать
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok