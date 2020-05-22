подписаться на рассылку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
22 мая 2020, пятница, 13:50 27
Бизнес 2020-05-22T13:51:24+03:00
Українські Новини
Бизнес ожидает обнародования закона об ужесточении контроля за уплатой налогов

Бизнес ожидает обнародования закона об ужесточении контроля за уплатой налогов

Елена Новикова
Налоги, Налоговый кодекс, ЕБА, Европейская Бизнес Ассоциация, Уплата налогов
Европейская бизнес ассоциация (ЕБА). Фото: zw.linkedin.com
Европейская бизнес ассоциация (ЕБА). Фото: zw.linkedin.com

Бизнес ожидает обнародования закона об ужесточении контроля за уплатой налогов.

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), передают Українськi Новини.

21 мая Президентом был подписан закон 466 (законопроект №1210) "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

"Европейская Бизнес Ассоциация ожидает обнародования текста закона, чтобы иметь возможность ознакомиться с важными для бизнеса изменениями, судьба которых оставалась неопределенной около 5 месяцев после принятия закона", - говорится в сообщении.

ЕБА ожидает, что в подписанном законе остались важные для бизнеса нормы, в частности:

  • отмена дискриминационных "соевых поправок", чтобы восстановить справедливые условия налогообложения и добросовестной конкуренции на аграрном рынке;
  • уменьшение штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых накладных по налогу на добавленную стоимость (НДС) и расчетов корректировки, которые не предоставляются получателю;
  • изменения к определению базы начисления акциза на электрическую энергию, в связи с введением закона № 2019-VIII "О рынке электроэнергии";
  • увеличение порога стоимости для признания актива необратимым;
  • увеличение порога годового дохода (до 40 млн гривен), в случае недостижения которого налогоплательщикам разрешается не применять корректировки финансового результата на налоговые разницы.

Как сообщали Українські Новини, 16 января Верховная Рада усилила контроль за уплатой налогов.

Кроме того, украинцы должны отчитаться о доходах и заплатить 18% налога. Кого коснется и как накажут.

Больше новостей о: Налоги Налоговый кодекс ЕБА Европейская Бизнес Ассоциация Уплата налогов

Кличко просит Кабмин разрешить Киеву запустить наземный транспорт с 23 мая, метро - с 25 мая
В Киеве количество новых случаев коронавируса начало падать
Новости
Шесть украинских университетов попали в список лучших ВУЗов мира 13:50
Бизнес ожидает обнародования закона об ужесточении контроля за уплатой налогов 13:50
Журналист Порошенко назвал тупыми всех украинцев, кому не интересна история и европейский вектор 13:30
Минекоенерго учитывает рекомендации Энергетического Сообщества при разработке новой модели ПСО 13:20
Владимир Зеленский и Елена Зеленская в Вышиванках. Фото: facebook.com/olenazelenska.official
Украинский бренд "Етнодим" попал в скандал после того, как опубликовал фото Зеленских в своих вышиванках 13:19
больше новостей
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
Зеленский значительно расширил права налоговой и контролирующих органов 11:14
Украинцев предупредили о трехдневных заморозках 09:58 Карта
Метро и детские сады откроются с 25 мая: при соблюдении адаптивного карантина 16:13
Реконструкция Покровской улицы в Киеве. Фото: hmarochos.kiev.ua
Киевляне раскритиковали свежий ремонт Кличко улицы на Подоле 07:01 Фото
больше новостей
Азербайджан передал Украине 23 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом 20:26
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
21.05.20 11:00 Пресс-конференция: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу" 16:32
Собаку продают за долги. Фото: setam.net.ua
Минюст отобрал у хозяина собаку за долги и продает с аукциона 16:38
больше новостей
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok