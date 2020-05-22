Бизнес ожидает обнародования закона об ужесточении контроля за уплатой налогов

Бизнес ожидает обнародования закона об ужесточении контроля за уплатой налогов.

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), передают Українськi Новини.

21 мая Президентом был подписан закон 466 (законопроект №1210) "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

"Европейская Бизнес Ассоциация ожидает обнародования текста закона, чтобы иметь возможность ознакомиться с важными для бизнеса изменениями, судьба которых оставалась неопределенной около 5 месяцев после принятия закона", - говорится в сообщении.

ЕБА ожидает, что в подписанном законе остались важные для бизнеса нормы, в частности:

отмена дискриминационных "соевых поправок", чтобы восстановить справедливые условия налогообложения и добросовестной конкуренции на аграрном рынке;

уменьшение штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых накладных по налогу на добавленную стоимость (НДС) и расчетов корректировки, которые не предоставляются получателю;

изменения к определению базы начисления акциза на электрическую энергию, в связи с введением закона № 2019-VIII "О рынке электроэнергии";

увеличение порога стоимости для признания актива необратимым;

увеличение порога годового дохода (до 40 млн гривен), в случае недостижения которого налогоплательщикам разрешается не применять корректировки финансового результата на налоговые разницы.

Как сообщали Українські Новини, 16 января Верховная Рада усилила контроль за уплатой налогов.

Кроме того, украинцы должны отчитаться о доходах и заплатить 18% налога. Кого коснется и как накажут.