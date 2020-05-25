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25 травня 2020, понеділок, 17:50 11 Документ
Суспільство 2020-05-25T19:15:02+03:00
Українські Новини
19 непродовольчих ринків почали працювати в Києві

19 непродовольчих ринків почали працювати в Києві

Елизавета Драбкина
КМДА, ринки в Києві, непродовольчі ринки
Ринок одягу. Фото: Pixabay
Ринок одягу. Фото: Pixabay

19 непродовольчих ринків почали працювати в Києві.

Про це йдеться у відповіді департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації (КМДА) на запит Українських Новин.

20 травня Кабінет Міністрів ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.

Також Кабмін затвердив перелік діяльності суб'єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, яка передбачає роботу з відвідувачами і тимчасово зупиняється до окремого розпорядження.

У відповіді КМДА зазначається, що діяльність агропродовольчих і непродовольчих ринків не зупиняється відповідно до закону "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

"Станом на 25.05.2020 в місті Києві розміщено 78 підприємств ринкової мережі, з яких 59 - продовольчих і змішаних (за спеціалізацією), 19 - непродовольчих", - сказано в ньому.

Агентство також запитувало перелік непродовольчих ринків, але департамент його не надав.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.

29 квітня Кабмін дозволив роботу продовольчих ринків за умови дотримання ними правил, розроблених Міністерством охорони здоров'я.

Раніше в Києві закрили ринок "Десна" через недотримання санітарних норм, які ввели у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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