В Киеве закрыли рынок "Десна" из-за нарушения санитарных норм

В Киеве закрыли рынок "Десна" за несоблюдение санитарных норм, которые ввели в связи с распространением коронавируса. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга в среду, 20 мая.

"Мы начали ослабление ограничений. Но, еще раз подчеркну: открытие заведений, предприятий - это, прежде всего, соблюдение правил и ответственность руководителей за безопасность персонала и посетителей, - сказал Кличко. - Например, в столице уже открылись 37 рынков, для которых прописан четкий регламент работы. Один из них - рынок "Десна" - Госпотребслужба уже закрыла за несоблюдение санитарных норм и регламентов", - сообщил Кличко.

По его словам, соблюдение норм в столице контролируют группы из представителей Госпотребслужбы, муниципальной стражи, районной власти и работников КП "Киевблагоустройство".

Кличко добавил, что они проверяют работу рынков, предприятий общественного питания. И других предприятий,которые уже начали работать. И, в случае выявления нарушений, на место вызывают наряд полиции и составляют админпрокол.

Противоэпидемические группы уже проверили 198 объектов. А правоохранители составили 46 протоколов в отношении нарушителей.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков.

Также Киев готов к открытию метро.