Педагоги, психологи і соцпрацівники: затверджено перелік посад, які можуть отримати до 100% від зарплати

В той час, як президент Володимир Зеленський звинуватив місцеві влади у затримці доплат медикам, постановою Кабінету Міністрів встановлена доплата працівникам постачальників соціальних послуг державного / комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання / перебування отримувачів (вдома), у граничному розмірі до 100 відсотків заробітної плати

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики.

"Персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником закладу, установи сфери соціального захисту. Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів", - йдеться в ньому.

Доплату у розмірі до 100 відсотків заробітної плати зможуть отримати:

Педагог соціальний / фахівець із соціальної роботи.

Фахівець із соціальної допомоги вдома.

Соціальний працівник.

Соціальний робітник.

Фахівець з фізичної реабілітації.

Практичний психолог/психолог.

Водночас, до цього часу в роботодавця також була можливість надавати фінансову підтримку працівникам соціальної сфери.

Так, згідно з наказом працівникам можуть встановлюватися граничні надбавки у розмірі 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у роботі. Крім того, працівникам можна встановлювати доплати у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін визначив порядок виплат доплат медикам, які борються з коронавірусом.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що медичні працівники, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, мали отримати доплати за березень до 9 травня.