Педагоги, психологи і соцпрацівники: затверджено перелік посад, які можуть отримати до 100% від зарплати

В той час, як президент Володимир Зеленський звинуватив місцеві влади у затримці доплат медикам, постановою Кабінету Міністрів встановлена доплата працівникам постачальників соціальних послуг державного \/ комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання \/ перебування отримувачів (вдома), у граничному розмірі до 100 відсотків заробітної плати Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики. "Персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником закладу, установи сфери соціального захисту. Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів", - йдеться в ньому. Доплату у розмірі до 100 відсотків заробітної плати зможуть отримати: Педагог соціальний \/ фахівець із соціальної роботи. Фахівець із соціальної допомоги вдома. Соціальний працівник. Соціальний робітник. Фахівець з фізичної реабілітації. Практичний психолог\/психолог. Водночас, до цього часу в роботодавця також була можливість надавати фінансову підтримку працівникам соціальної сфери. Так, згідно з наказом працівникам можуть встановлюватися граничні надбавки у розмірі 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у роботі. Крім того, працівникам можна встановлювати доплати у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін визначив порядок виплат доплат медикам, які борються з коронавірусом. Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що медичні працівники, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, мали отримати доплати за березень до 9 травня.