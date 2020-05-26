підписатися на розсилку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
26 травня 2020, вівторок, 06:00 19
Суспільство 2020-05-26T09:00:03+03:00
Українські Новини
Педагоги, психологи і соцпрацівники: затверджено перелік посад, які можуть отримати до 100% від зарплати

Педагоги, психологи і соцпрацівники: затверджено перелік посад, які можуть отримати до 100% від зарплати

Ярина Вацяк
Зарплата, підвищення зарплат, Мінсоцполітики, доплати
Зарплата
Зарплата

В той час, як президент Володимир Зеленський звинуватив місцеві влади у затримці доплат медикам, постановою Кабінету Міністрів встановлена доплата працівникам постачальників соціальних послуг державного / комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання / перебування отримувачів (вдома), у граничному розмірі до 100 відсотків заробітної плати

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики.

"Персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником закладу, установи сфери соціального захисту. Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів", - йдеться в ньому.

Доплату у розмірі до 100 відсотків заробітної плати зможуть отримати:

Педагог соціальний / фахівець із соціальної роботи.

  • Фахівець із соціальної допомоги вдома.
  • Соціальний працівник.
  • Соціальний робітник.
  • Фахівець з фізичної реабілітації.
  • Практичний психолог/психолог.

Водночас, до цього часу в роботодавця також була можливість надавати фінансову підтримку працівникам соціальної сфери.

Так, згідно з наказом працівникам можуть встановлюватися граничні надбавки у розмірі 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у роботі. Крім того, працівникам можна встановлювати доплати у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін визначив порядок виплат доплат медикам, які борються з коронавірусом.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що медичні працівники, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, мали отримати доплати за березень до 9 травня.

Більше новин про: Зарплата підвищення зарплат Мінсоцполітики доплати

У Київській області зафіксували спалах коронавірусу в гуртожитку і трьох лікарнях
У "коронавірусній" Олександрівській лікарні сталася пожежа. Хворих вивели на вулицю
Новини
ДБР відкрило справу про прослуховування розмов Порошенка з Байденом 08:30 Документ
Закон про фінмоніторинг. Що змінилося для користувачів електронних гаманців 07:15
Квітнева зарплата керівника Держуправління справами зменшилася вдвічі – до 47,5 тис. гривень 07:00 Документ
Замість 500 тис. робочих місць у бюджетній сфері, Кабмін поки може відзвітувати про 142 тис. робочих місць "в цілому" 06:43
Педагоги, психологи і соцпрацівники: затверджено перелік посад, які можуть отримати до 100% від зарплати 06:00
більше новин
Загиблий депутат Давиденко в квітні задекларував повернення боргу 41,4 млн гривень 21:51 Виправлено
В Карпатах за тиждень до літа випав сніг. Фото: Facebook
За тиждень до літа Карпати засипало снігом 18:56
В Україну ввозилося незвичайне
Українець ввозив з Єгипту наркотики під виглядом спортивного харчування 17:52
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Два місяці в полоні: сімох захоплених піратами в Гвінейській затоці українців звільнили 17:21
більше новин
У Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні 16:06
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи 15:14
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
більше новин
Підозрюваній у вбивстві Шеремета домашній арешт змінили на 168 тисяч гривень застави
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok