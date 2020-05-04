подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 мая 2020, понедельник, 10:57 651
Силовые структуры 2020-05-04T12:16:16+03:00
Українські Новини
Шеф-редактор delo.ua заявил, что его избили полицейские

Шеф-редактор delo.ua заявил, что его избили полицейские

Ярина Вацяк
Полиция, Избиение журналистов, избиение полицескими, Денис Ялухин
Денис Ялухин. Фото: .facebook.com/yalukhin
Денис Ялухин. Фото: .facebook.com/yalukhin

Шеф-редактор новостей издания delo.ua Денис Ялухин заявляет об избиении его полицейскими в Киеве после того, как  банда подростков жестоко избили журналиста "Обозревателя".

Об этом он сообщил Укрїнським Новинам.

По его словам, конфликт не имеет отношения с журналисткой деятельностью и был связан со спором с бывшей женой о возможности свиданий с ребенком.

Суд признал право журналиста на свидания, но бывшая жена по словам Ялухина продолжает препятствовать этому, такой же ситуация произошла в первой половине дня 2 мая.

"Я вызвал полицию, поскольку происходит преступление – невыполнение решения суда", - сказал журналист.

Он отметил, что ранее также вызвал полицию по этому поводу неоднократно, и обычно они приезжали, но не вмешивались в происходящее, заявляя, что это гражданско-правовые отношения.

Но в этот раз, по словам журналиста полицейские повели себя крайне агрессивно – вдвоем завалили его на пол, избили, одели наручники и доставили в участок.

"Два молодых полицейских, Рудый и Небелюк, упивались своей безнаказанностью. Били кулаками и ногами, по голове, по корпусу, под дых. Я же не сопротивлялся", - отметил журналист.

Причина – якобы неподчинение приказам полицейских, но Ялухин отрицает это.

По его словам, перед избиением находился на лестничной клетке и просто позвал дочь через открытую дверь.

Агрессия полицейских резко возросла, когда они узнали о его журналисткой профессии

"Я всегда был противником журналистским привилегий, закон должен одинаково защищать каждого вне зависимости от профессии и защищать хорошо. О том что я журналист им сказала бывшая жена и их градус их агрессии резко повысился. При этом они приговаривали, что сейчас не 15-й год", - сказал Ялухин.

По словам журналиста, в участке полицейские периодически выключали камеры, отказались снять с него наручники, чтобы дать возможность позвонить адвокату.

"На просьбу "расковать" (да, я так им сказал) они мне сказали, что "подковы отменили". Пришлось в прямом значении слова проявить изворотливость. И да, мне удалось записать наш разговор", - рассказал Ялухин.

Журналиста отпустили через три часа после задержания.

По его словам, медики установили у него сотрясение мозга и ему до сих пор сложно читать и писать.

Он добавил, что намерен добиваться привлечения полицейских к ответственности.

"Я не хочу решать через прессу свои семейные проблемы, но нельзя позволить полицейским безнаказанно бить людей. Ты же перед ними просто беспомощен – тебя избивают взрослые вооруженные люди, а та не можешь никак ответить", - сказал журналист.

Как сообщали Українськi Новини, в Чернигове избили журналиста за расследование против местного политика.

Ранее в Харьковской области напали на съемочную группу телеканала "112".

Больше новостей о: Полиция Избиение журналистов избиение полицескими Денис Ялухин

Количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд
Кабмин разрешил проведение плановых операций
Новости
В Киеве количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд 12:11
"Наш край" требует от Кабмина смягчить карантин и запустить отечественную экономику 12:07
Суд обязал САП открыть дело в отношении экс-генпрокурора Рябошапки 12:06
От реструктуризации "зеленых" тарифов пострадает каждый украинец,– юрист 11:50
Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам 11:49
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Грозы с градом и шквалами: какой будет погода в Украине в понедельник 21:21 Карта
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Нет реестра культурного достояния и не только: в Минкульте обнаружили миллионные нарушения 22:24
больше новостей
Сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok