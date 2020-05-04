Шеф-редактор delo.ua заявил, что его избили полицейские

Шеф-редактор новостей издания delo.ua Денис Ялухин заявляет об избиении его полицейскими в Киеве после того, как банда подростков жестоко избили журналиста "Обозревателя".

Об этом он сообщил Укрїнським Новинам.

По его словам, конфликт не имеет отношения с журналисткой деятельностью и был связан со спором с бывшей женой о возможности свиданий с ребенком.

Суд признал право журналиста на свидания, но бывшая жена по словам Ялухина продолжает препятствовать этому, такой же ситуация произошла в первой половине дня 2 мая.

"Я вызвал полицию, поскольку происходит преступление – невыполнение решения суда", - сказал журналист.

Он отметил, что ранее также вызвал полицию по этому поводу неоднократно, и обычно они приезжали, но не вмешивались в происходящее, заявляя, что это гражданско-правовые отношения.

Но в этот раз, по словам журналиста полицейские повели себя крайне агрессивно – вдвоем завалили его на пол, избили, одели наручники и доставили в участок.

"Два молодых полицейских, Рудый и Небелюк, упивались своей безнаказанностью. Били кулаками и ногами, по голове, по корпусу, под дых. Я же не сопротивлялся", - отметил журналист.

Причина – якобы неподчинение приказам полицейских, но Ялухин отрицает это.

По его словам, перед избиением находился на лестничной клетке и просто позвал дочь через открытую дверь.

Агрессия полицейских резко возросла, когда они узнали о его журналисткой профессии

"Я всегда был противником журналистским привилегий, закон должен одинаково защищать каждого вне зависимости от профессии и защищать хорошо. О том что я журналист им сказала бывшая жена и их градус их агрессии резко повысился. При этом они приговаривали, что сейчас не 15-й год", - сказал Ялухин.

По словам журналиста, в участке полицейские периодически выключали камеры, отказались снять с него наручники, чтобы дать возможность позвонить адвокату.

"На просьбу "расковать" (да, я так им сказал) они мне сказали, что "подковы отменили". Пришлось в прямом значении слова проявить изворотливость. И да, мне удалось записать наш разговор", - рассказал Ялухин.

Журналиста отпустили через три часа после задержания.

По его словам, медики установили у него сотрясение мозга и ему до сих пор сложно читать и писать.

Он добавил, что намерен добиваться привлечения полицейских к ответственности.

"Я не хочу решать через прессу свои семейные проблемы, но нельзя позволить полицейским безнаказанно бить людей. Ты же перед ними просто беспомощен – тебя избивают взрослые вооруженные люди, а та не можешь никак ответить", - сказал журналист.

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