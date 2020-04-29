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29 апреля 2020, среда, 18:18 1313
Судебная власть 2020-04-29T19:20:46+03:00
Українські Новини
ГБР расследует инцидент под Кабмином

ГБР расследует инцидент под Кабмином

Елена Новикова
Кабмин, Полицейский, Превышение власти, Громадське ТВ, ГБР, Нападение на журналиста, Богдан Кутепов
ГБР. Фото: ГБР
ГБР. Фото: ГБР

Госбюро открыло уголовное производство по факту возможного превышения власти или служебных полномочий сотрудниками полиции в отношении журналиста "Громадське ТВ" Богдана Кутепова, который ранее призывал избивать журналистов издания "Страна.ua" и ряда других СМИ.

Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.

Дело открыли по статье 365 Уголовного кодекса.

"Зарегистрировали уголовное производство по факту превышения власти", - сообщили в ГБР.

В рамках дела исследуются обстоятельства правонарушения полицейских в отношении журналиста "Громадське ТВ" Богдана Кутепова.

Ранее полиция сообщила о проведении служебного расследования в связи с инцидентом.

На видеозаписи журналистов зафиксировано применение физической силы полицией в отношении Кутепова, после того как журналист не подчинился требованиям полиции уйти с зеленого газона, с которого он вел трансляцию митинга предпринимателей у Кабмина.

Напомним, журналист Богдан Кутепов заявлял о необходимости преследовать и избивать журналистов интернет-издания "Страна.ua" и ряда других средств массовой информации.

Ранее несколько десятков физических лиц-предпринимателей пикетировали 29 апреля Кабинет Министров с требованием разрешить им работать с 1 мая.  

Также сообщалось о том, что в Нацполиции заявляют, что не увидели нарушения карантина во время акции среди протестующих под Кабинетом Министров предпринимателей.  

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