ГБР расследует инцидент под Кабмином

Госбюро открыло уголовное производство по факту возможного превышения власти или служебных полномочий сотрудниками полиции в отношении журналиста "Громадське ТВ" Богдана Кутепова, который ранее призывал избивать журналистов издания "Страна.ua" и ряда других СМИ.

Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.

Дело открыли по статье 365 Уголовного кодекса.

"Зарегистрировали уголовное производство по факту превышения власти", - сообщили в ГБР.

В рамках дела исследуются обстоятельства правонарушения полицейских в отношении журналиста "Громадське ТВ" Богдана Кутепова.

Ранее полиция сообщила о проведении служебного расследования в связи с инцидентом.

На видеозаписи журналистов зафиксировано применение физической силы полицией в отношении Кутепова, после того как журналист не подчинился требованиям полиции уйти с зеленого газона, с которого он вел трансляцию митинга предпринимателей у Кабмина.

Напомним, журналист Богдан Кутепов заявлял о необходимости преследовать и избивать журналистов интернет-издания "Страна.ua" и ряда других средств массовой информации.

Ранее несколько десятков физических лиц-предпринимателей пикетировали 29 апреля Кабинет Министров с требованием разрешить им работать с 1 мая.

Также сообщалось о том, что в Нацполиции заявляют, что не увидели нарушения карантина во время акции среди протестующих под Кабинетом Министров предпринимателей.