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25 травня 2020, понеділок, 16:00 5
Силові структури 2020-05-25T16:30:02+03:00
Українські Новини
СБУ викрила організацію, яка продала "біодобавки від коронавірусу" на $1 млн

СБУ викрила організацію, яка продала "біодобавки від коронавірусу" на $1 млн

Елена Новикова
СБУ, Коронавірус, Ліки від коронавірусу, Злочинці

В той час, як проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи, кіберсфахівці Служби безпеки України викрили організацію, яка продавала несертифіковані біодобавки, що нібито захищають від коронавірусу, через інтернет і мережу колл-центрів.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби СБУ.

"Продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито підсилюють захисні можливості організму від коронавіруса. Фактично комерсанти наживалися на страхах людей, вводячи їх в оману. Організувала продаж група компаній, яка спеціалізується на продажу біологічно активних добавок", - йдеться в ньому.

Відзначається, що час обшуків правоохоронці вилучили документи та інструкції, що підтверджують протиправну діяльність. Крім того, виявлено понад 1,1 мільйона доларів США.

Також було встановлено, що із-за продажу добавок і іншої продукції організатори ухилялися від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.

"Своїми діями вони завдали шкоди державному бюджету на суму понад 80 млн гривень", - додали в СБУ.

Тривають слідчі дії.

Як соощали Українські Новини, Google заблокував 18 млн листів з фейкової інформацією про коронавірус від хакерів з усього світу.

Раніше в СБУ заявили, що ліквідували ботоферму по розповсюдженню фейків про коронавірус.

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