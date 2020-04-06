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06 апреля 2020, понедельник, 12:19 286
Силовые структуры 2020-04-06T12:19:09+03:00
Українські Новини
В СБУ заявили, что ликвидировали ботоферму по распространению фейков о коронавирусе

В СБУ заявили, что ликвидировали ботоферму по распространению фейков о коронавирусе

Ольга Фандорина
СБУ, фейки, Ботоферма, Фейки о коронавирусе
СБУ разоблачила ботоферму в Днепре. Фото: ssu.gov.ua
СБУ разоблачила ботоферму в Днепре. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении крупной ботофермы, через которую распространялись фейки о коронавирусе и призывы к свержению конституционного строя. Ее руководство находилось в России, а сама она функционировала в одном из бизнес-центров Днепра. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. 

Киберспециалисты СБУ установили, что  сотрудники ботофермы создавали и управляли учетными записями в соцсетях, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовались фейковые персональные данные. Таким образом завели более 5 000 аккаунтов.

Оборудование и программное обеспечение было куплено через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы. Организаторы ботофермы также использовали SIM-карты украинских операторов связи и отечественные proxy-сервера.

"Анализ контента, который распространяла ботоферма, обнаружил публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Кроме того боты распространяли ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии Covid-19", - сообщили в СБУ.

Уголовное производство открыли по ст. 109 Уголовного кодекса Украины - "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного порядка или на захват государственной власти". Под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области проведены обыски и изъято оборудование, которое использовали злоумышленники. 

СБУ разоблачила ботоферму в Днепре. Фото: ssu.gov.uaСБУ разоблачила ботоферму в Днепре. Фото: ssu.gov.ua

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов.

Ранее сообщалось о том, что Служба безопасности выявила 79 распространителей фейков о коронавирусной инфекции и заблокировала более 1 тыс. интернет-сообществ.

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