Против 6 компаний-поставщиков медсредств врачам для борьбы с Covid-19 открыли уголовные дала

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовные производства против 6 компаний-поставщиков медицинских средств, закупленных для медиков, борющихся с коронавирусом после того, как Фонд ликвидации последствий коронавируса отчитался о закупаках медсредств у украинских и иностранных компаний.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины сообщила, что начаты уголовные производства против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего - не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество и тому подобное", - сказано в нем.

Зеленский не согласился с правительством, что больницы обеспечены всем необходимым в достаточном количестве и пообещал держать на личном контроле закупки средств защиты, которые будет проводить Министерство здравоохранения.

"Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, что якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых халатов есть только 16%, а одноразовых защитных очков и щитков - вообще 4%, костюмов биозащиты - 51%. Значит, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%", - сказал он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабинет Министров поставил себе задачу обеспечить медиков трехмесячным запасом средств защиты.

По его словам, в приоритете будут те поставщики, которые смогут поставить медсредства в ближайшее время.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский призывает Израиль предоставить Украине гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

В апреле власти не смогли сказать, кто и сколько платит за регулярные поставки из-за рубежа медгруза.