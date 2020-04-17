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17 апреля 2020, пятница, 13:45 334
Мир 2020-04-17T13:45:25+03:00
Українські Новини
Google заблокировал 18 млн писем с фейковой информацией по коронавирусу от хакеров по всему миру

Google заблокировал 18 млн писем с фейковой информацией по коронавирусу от хакеров по всему миру

Елизавета Кесельман
Хакеры, Google Chrome, Взлом, Паника, Коронавирус, Фейк
Хакеры. Кибератака. Фото: pixabay
Хакеры. Кибератака. Фото: pixabay

Компания Google на прошлой неделе заблокировала 18 млн писем хакеров Gmail, которые те рассылали людям от имени госсорганов и Всемирной организации здравоохранения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Google.

Отмечается, что специалистами по киберзащите компании заблокированы 18 млн писем с фейковой информацией, касаемой коронавируса. Как передает ведомство, хакеры пытались воспользоваться страхом и неуверенностью вокруг пандемии и получить доступ к информации пользователей.

Специалисты также блокировали около 240 млн фишинговых спам-сообщений. В основном сообщения призывали пользователей жертвовать деньги в различные фонды, которые скорее всего связаны с мошенниками, а также содержали в себе вирусы.

Компания дала рекомендации пользователям пройти проверку безопасности, избегать загрузки файлов, использовать встроенный в Gmail предварительный просмотр документов и дважды проверять, переходит ли ссылка на указанный сайт. 

Как сообщали Українські Новини, ранее СБУ заявила, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов

 Google выпустил дудл благодарности всем работникам коммунальных служб. 

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