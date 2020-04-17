Google заблокировал 18 млн писем с фейковой информацией по коронавирусу от хакеров по всему миру

Компания Google на прошлой неделе заблокировала 18 млн писем хакеров Gmail, которые те рассылали людям от имени госсорганов и Всемирной организации здравоохранения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Google.

Отмечается, что специалистами по киберзащите компании заблокированы 18 млн писем с фейковой информацией, касаемой коронавируса. Как передает ведомство, хакеры пытались воспользоваться страхом и неуверенностью вокруг пандемии и получить доступ к информации пользователей.

Специалисты также блокировали около 240 млн фишинговых спам-сообщений. В основном сообщения призывали пользователей жертвовать деньги в различные фонды, которые скорее всего связаны с мошенниками, а также содержали в себе вирусы.

Компания дала рекомендации пользователям пройти проверку безопасности, избегать загрузки файлов, использовать встроенный в Gmail предварительный просмотр документов и дважды проверять, переходит ли ссылка на указанный сайт.

Как сообщали Українські Новини, ранее СБУ заявила, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов

Google выпустил дудл благодарности всем работникам коммунальных служб.