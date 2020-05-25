підписатися на розсилку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Втратив "відчуття часу": президент Австрії порушив карантин і публічно вибачився
25 травня 2020, понеділок, 15:40 9
Європа 2020-05-25T16:15:01+03:00
Українські Новини
Втратив "відчуття часу": президент Австрії порушив карантин і публічно вибачився

Втратив "відчуття часу": президент Австрії порушив карантин і публічно вибачився

Ярина Вацяк
Порушення карантину, Карантин в Австрії, Президент Австтрії
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Поліцейський патруль помітив президента Австрії Олександра Ван дер Беллен і його дружину на терасі італійського ресторану в центрі Відня після 11 години вечора в неділю, 24 травня в той час, як 5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження. 

Ресторани, кафе і бари в Австрії мають зачинятися не пізніше 23 годин через введені карантинні обмеження. Відвідувачам дозволяється продовжувати сидіти за столиками і після цього часу, однак офіціантам заборонено їх обслуговувати, пише DW.

Коли поліцейський патруль зайшов в італійський ресторан Sole в центрі Відня, на столику Ван дер Беллен і його дружини стояли напої.

Після публікації в австрійських ЗМІ новини про порушення президентом карантину Ван дер Беллен був змушений принести публічні вибачення, повідомляє агентство новин AFP.

Він зазначив, що пішов з дружиною на зустріч з друзями в ресторан вперше з часів запровадження карантину і просто втратив "почуття часу". "Я щиро шкодую. Це була помилка", - додав Ван дер Беллен.

Як повідомляли Українські Новини, карантин Австрії почали послаблювати з 14 квітня.

Тим часом, попри ослаблення епідемії коронавірусу, США готуються до повернення до коронавірусной інфекції.

Більше новин про: Порушення карантину Карантин в Австрії Президент Австтрії

З завтрашнього дня Київська область відновлює пасажирські автоперевезення
У Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу
Новини
У Дніпрі відновили роботу метрополітену 16:48
Обсяг інвестицій в проєкт RGC Production перевищив 50 млн гривень, - РГК 16:18
У Кагарлику поліцейські жорстоко катували дівчину. Фото: ДБР
У Кагарлику поліцейські жорстоко катували затриманих у відділенні, жінку ґвалтували і стріляли над головою 16:09
У Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні 16:06
З початку карантину аварійна служба "Миколаївгазу" здійснила понад тисячу виїздів за викликами клієнтів 16:06 Прес-реліз
більше новин
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського. Фото
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського: скандують "Бубочка, виходь" і "Ганьба" 16:24
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
Загиблий депутат Давиденко в квітні задекларував повернення боргу 41,4 млн гривень 21:51 Виправлено
В Карпатах за тиждень до літа випав сніг. Фото: Facebook
За тиждень до літа Карпати засипало снігом 18:56
більше новин
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи 15:14
більше новин
Вісім областей не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok