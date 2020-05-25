Втратив "відчуття часу": президент Австрії порушив карантин і публічно вибачився

Поліцейський патруль помітив президента Австрії Олександра Ван дер Беллен і його дружину на терасі італійського ресторану в центрі Відня після 11 години вечора в неділю, 24 травня в той час, як 5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження.

Ресторани, кафе і бари в Австрії мають зачинятися не пізніше 23 годин через введені карантинні обмеження. Відвідувачам дозволяється продовжувати сидіти за столиками і після цього часу, однак офіціантам заборонено їх обслуговувати, пише DW.

Коли поліцейський патруль зайшов в італійський ресторан Sole в центрі Відня, на столику Ван дер Беллен і його дружини стояли напої.

Після публікації в австрійських ЗМІ новини про порушення президентом карантину Ван дер Беллен був змушений принести публічні вибачення, повідомляє агентство новин AFP.

Він зазначив, що пішов з дружиною на зустріч з друзями в ресторан вперше з часів запровадження карантину і просто втратив "почуття часу". "Я щиро шкодую. Це була помилка", - додав Ван дер Беллен.

Як повідомляли Українські Новини, карантин Австрії почали послаблювати з 14 квітня.

Тим часом, попри ослаблення епідемії коронавірусу, США готуються до повернення до коронавірусной інфекції.