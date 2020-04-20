5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження

У понеділок влада п'яти країн Євросоюзу, як і в США, скасовують частину карантинних обмежень, введених в рамках боротьби з епідемією коронавіруса. Про це повідомляє Deutsche welle.

В Німеччині буде дозволено відкриття комерційних площ площею менше 800 квадратних метрів, а також автосалонів, магазинів велосипедів і книг.

Чеська Республіка запускає п'ятиетапний план по відновленню суспільного життя. Ринків дозволяється відновити роботу. Громадяни також можуть тепер проводити семінари під відкритим небом, виїжджати за кордон у справах чи в гості до родичів. Після повернення всі повинні пройти 14-денний карантин.

Франція дозволить відновити відвідування будинків престарілих. Фізичний контакт як і раніше заборонено. Літньої людини можуть відвідати тільки два родича одночасно. Варто відзначити, що коронавірус був зафіксований 45% французьких будинків престарілих.

В Норвегії відновлять роботу дитячі сади, а також деякі фахівці в області охорони здоров'я. Середні школи, університети, перукарні, масажні салони та салони краси планується відкрити через тиждень.

В Польщі влада країни знову відкриваютьсяют для відвідування парки і ліси. Увеличивается кількість людей, яким одночасно дозволено входити в магазини.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на ослаблення епідемії коронавіруса, США готуються до повернення коронавірусної інфекції.

Крім того, Трамп заявив, що нічого не знав про епідемію коронавіруса восени і звинуватив ЗМІ у поширенні фейків.