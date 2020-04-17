підписатися на розсилку
27 27.4
29.2 29.86
˟
  • Новини
  • Світ
  • Америка
  • США готується до ослаблення карантину і очікує на повернення коронавірусу
17 квітня 2020, пʼятниця, 09:25 31
Америка 2020-04-17T11:15:03+03:00
Українські Новини
США готується до ослаблення карантину і очікує на повернення коронавірусу

США готується до ослаблення карантину і очікує на повернення коронавірусу

Елизавета Кесельман
США, Америка, Карантин, Дональд Трамп
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun

Сполучені штати раніше оголошували про поліпшення ситуації в країні. Також Дональд Трамп анонсував про завершення розробки плану по виходу з режиму самоізоляції. Днями глава держави детально розповів про кожен з трьох етапів. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що кожен етап плану повинен тривати як мінімум 14 днів, а рішення про зняття обмежень приймати губернатори штатів.

Відповідно до першого етапу, відкривають великі ресторани, кінотеатри, релігійні і спортивні установи, за умови, що склопление людей буде не більше, ніж 10 осіб. На цей час школи і бари залишаються закритими. Особи з групи ризику повинні залишатися вдома.

Другий етап включає в себе відкриття шкіл. Влади дозволять відвідувати парки і відкриті зони. Також ресторанам і кінотеатрам дозволять працювати за помірними правилами карантину. Бари можуть відкритися лише за умови неповної заповнюваності.

Третій етап — відновлення роботи всього бізнесу. Люди з групи ризику зможуть контактувати з іншим, але повинні уникати натовпів. Також буде дозволено відвідування будинків престарілих.

При цьому Трамп заявив, що США повинні бути готові на випадок повернення коронавірусу восени.

"Деякі вчені вважають, що вірус може повернутися восени. І в цьому випадку ми повинні бути готові до того, щоб швидко справлятися з вогнищами зараження", — сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп заявив про те, що пік захворюваності коронавірусом у США закінчився.

Більше новин про: США Америка Карантин Дональд Трамп

Пік коронавірусу в США закінчився, – Трамп...
Трамп заявив, що нічого не знав про епідемію корон...
На основних в'їздах в Київ затори через перевірку ...
Трамп розпишеться на чеках з допомогою для америка...
В Україні за день 500 нових випадків коронавірусу. Всього вже 4,6 тис. заражених
Рівень забруднення повітря в Києві перевищує норму майже в 3,5 рази
Новини
Дихати стане легше: прогноз забруднення повітря в Києві на тиждень 11:12 Інфографіка
Рубль трохи "просів в кінці тижня. Курс російської нацвалюти на 17 квітня 11:12
У Міносвіти мають займатися наукою і якістю навчання, а не "освоювати" кредитні кошти, - Гаврилечко 10:59
Як вплинула пожежа в Чорнобильській зоні на рівень радіації в Києві. Дані ДСНС 10:48
За добу з коронавірусом госпіталізували 12 медиків і 11 дітей, - МОЗ 10:37
більше новин
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Президенту пропонують замінити Верланова на людину міністра-втікача МВС Захарченка, - ЗМІ 14:43
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекції Київщини кума Кудрявцева 18:38
В Україні вперше з'явився сервіс заправки авто в розстрочку 14:50
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекції Київщини кума Кудрявцева 18:38
Шмигаль хоче почати ослаблення карантину вже з наступного тижня, - ЗМІ 13:04
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Почався обмін полоненими. Україна збирається повернути 19 своїх громадян 09:38
більше новин
У світі коронавірусом заразилися понад 2,1 млн осіб. Дані на 17 квітня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok