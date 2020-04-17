США готується до ослаблення карантину і очікує на повернення коронавірусу

Сполучені штати раніше оголошували про поліпшення ситуації в країні. Також Дональд Трамп анонсував про завершення розробки плану по виходу з режиму самоізоляції. Днями глава держави детально розповів про кожен з трьох етапів. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що кожен етап плану повинен тривати як мінімум 14 днів, а рішення про зняття обмежень приймати губернатори штатів.

Відповідно до першого етапу, відкривають великі ресторани, кінотеатри, релігійні і спортивні установи, за умови, що склопление людей буде не більше, ніж 10 осіб. На цей час школи і бари залишаються закритими. Особи з групи ризику повинні залишатися вдома.

Другий етап включає в себе відкриття шкіл. Влади дозволять відвідувати парки і відкриті зони. Також ресторанам і кінотеатрам дозволять працювати за помірними правилами карантину. Бари можуть відкритися лише за умови неповної заповнюваності.

Третій етап — відновлення роботи всього бізнесу. Люди з групи ризику зможуть контактувати з іншим, але повинні уникати натовпів. Також буде дозволено відвідування будинків престарілих.

При цьому Трамп заявив, що США повинні бути готові на випадок повернення коронавірусу восени.

"Деякі вчені вважають, що вірус може повернутися восени. І в цьому випадку ми повинні бути готові до того, щоб швидко справлятися з вогнищами зараження", — сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп заявив про те, що пік захворюваності коронавірусом у США закінчився.