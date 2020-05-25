Рада Європи попередила про загрозу біологічної зброї після закінчення пандемії коронавірусу

Представники Ради Європи по боротьбі з тероризмом побоюються, що після пандемії коронавірусу є ймовірність зростання ризику використання біологічної зброї. Про це передає DW.

Наголошується, що використання біозброї екстремістами може бути дуже дієвим і завдати великої шкоди людям і економіці.

Експерти стверджують, що нинішня ситуація показала вразливість сучасного суспільства перед вірусними інфекціями та їх страхітливий потенціал.

Деякі екстремістські угруповання вже експериментували з такою зброєю, та наразі ув'язненні.

Експерти закликають країни Європи виробити сильну і скоординовану відповідь на можливу загрозу. На їхню думку, необхідна загальна система моніторингу, яка могла б допомогти в розслідуванні підозрілих випадків.

Як повідомляли Українські Новини, Європу очікує друга хвиля COVID-19: 90% населення залишається вразливим перед вірусом.

Крім того, ВООЗ зрівнювало зняття карантину з недолікованої хворобою і закликало країни не скасовувати його передчасно.