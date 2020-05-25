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  • Рада Європи попередила про загрозу біологічної зброї після закінчення пандемії коронавірусу
25 травня 2020, понеділок, 15:27 8
Світ 2020-05-25T16:30:03+03:00
Українські Новини
Рада Європи попередила про загрозу біологічної зброї після закінчення пандемії коронавірусу

Рада Європи попередила про загрозу біологічної зброї після закінчення пандемії коронавірусу

Елизавета Кесельман
Європа, Пандемія коронавірусу, біологічна зброя
Європарламент
Європарламент

Представники Ради Європи по боротьбі з тероризмом побоюються, що після пандемії коронавірусу є ймовірність зростання ризику використання біологічної зброї. Про це передає DW.

Наголошується, що використання біозброї екстремістами може бути дуже дієвим і завдати великої шкоди людям і економіці.

Експерти стверджують, що нинішня ситуація показала вразливість сучасного суспільства перед вірусними інфекціями та їх страхітливий потенціал.

Деякі екстремістські угруповання вже експериментували з такою зброєю, та наразі ув'язненні.

Експерти закликають країни Європи виробити сильну і скоординовану відповідь на можливу загрозу. На їхню думку, необхідна загальна система моніторингу, яка могла б допомогти в розслідуванні підозрілих випадків.

Як повідомляли Українські Новини, Європу очікує друга хвиля COVID-19: 90% населення залишається вразливим перед вірусом.

Крім того, ВООЗ зрівнювало зняття карантину з недолікованої хворобою і закликало країни не скасовувати його передчасно.

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