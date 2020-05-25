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  • В мире подтвердили 5,4 млн случаев коронавируса. Данные по странам 25 мая
25 мая 2020, понедельник, 09:57 49
Мир 2020-05-25T10:00:01+03:00
Українські Новини
В мире подтвердили 5,4 млн случаев коронавируса. Данные по странам 25 мая

В мире подтвердили 5,4 млн случаев коронавируса. Данные по странам 25 мая

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В понедельник, 25 мая, в мире количество случаев заражения коронавирусом достигло 5 410 288, 2 169 005 из них выздоровели, 345 104 - умерли. 

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Больше всего случаев зафиксировали в США, где вирус подтвердили у 1 643 499 человек, 97 722 из них умерли, а 366 736 - вылечились.

На втором месте оказалась Бразилия, где коронавирусом заразились 363 211 человек, всего в стране 22 666 летальных случаев, а победили болезнь 149 911 человек.

По количеству зараженных коронавирусом на третьем месте находится Россия. Коронавирусом в стране заразились 344 481, умерли - 3 541, а выздоровели - 113 299 человек.

На четвертом месте находится Великобритания. Коронавирусом заразились 260 916 человек, выздоровели 1 151 и умерли 36 875 человек.

В Испании зафиксировали 235 772 случаев заболевания COVID-19. Она на пятом месте. Количество умерших в стране составляет 28 752 человек, а 150 376 человек победили болезнь.

Как сообщали Українські Новини, в Европе более двух миллионов заражений коронавирусом


Ранее в России зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за сутки.

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