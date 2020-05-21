Европу ожидает вторая волна COVID-19: 90% населения остается уязвимым перед вирусом

Несмотря на то, что Европа уже пережила пик коронавируса, а многие страны ослабили карантинные меры, в Европейском центре предотвращения и контроля заболеваний (ECDC) прогнозируют вторую волну эпидемии в Европе и рекомендуют тщательно к ней подготовиться. Об этом заявила глава ECDC Андреа Аммон в интервью The Guardian.

Как заявила Аммон, до 90% населения остается уязвимым перед вирусом.

Ранее уже прогнозировалась вторая волна эпидемии коронавируса не только в Европе, но и за ее пределами. Однако нынешняя эпидемия еще не закончилась, а правительства многих стран уже ослабили ограничения.

"Если посмотреть на характеристики вируса, посмотреть на то, что сейчас происходит в разных странах с точки зрения иммунитета населения - а показатели не такие уж и впечатляющие, от 2% до 14%, что оставляет от 85% до 90% населения уязвимым. Вирус вокруг нас и распространяется гораздо больше, чем в январе и феврале", - отметила она.

Вместе с тем Аммон убеждена, что вторая волна COVID-19 не будет неизбежно катастрофической, если люди будут соблюдать правила и дистанцию.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ сравнивало снятие карантина с недолеченной болезнью и призывало страны не отменять его преждевременно.