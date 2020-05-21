подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Европу ожидает вторая волна COVID-19: 90% населения остается уязвимым перед вирусом
21 мая 2020, четверг, 17:50 85
Европа 2020-05-21T19:00:03+03:00
Українські Новини
Европу ожидает вторая волна COVID-19: 90% населения остается уязвимым перед вирусом

Европу ожидает вторая волна COVID-19: 90% населения остается уязвимым перед вирусом

Елизавета Кесельман
Европа, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Европе, новая волна коронавируса
Европа. Фото: http://vi.ill.in.ua/
Европа. Фото: http://vi.ill.in.ua/

Несмотря на то, что Европа уже пережила пик коронавируса, а многие страны ослабили карантинные меры, в Европейском центре предотвращения и контроля заболеваний (ECDC) прогнозируют вторую волну эпидемии в Европе и рекомендуют тщательно к ней подготовиться. Об этом заявила глава ECDC Андреа Аммон в интервью The Guardian.

Как заявила Аммон, до 90% населения остается уязвимым перед вирусом.

Ранее уже прогнозировалась вторая волна эпидемии коронавируса не только в Европе, но и за ее пределами. Однако нынешняя эпидемия еще не закончилась, а правительства многих стран уже ослабили ограничения.

"Если посмотреть на характеристики вируса, посмотреть на то, что сейчас происходит в разных странах с точки зрения иммунитета населения - а показатели не такие уж и впечатляющие, от 2% до 14%, что оставляет от 85% до 90% населения уязвимым. Вирус вокруг нас и распространяется гораздо больше, чем в январе и феврале", - отметила она.

Вместе с тем Аммон убеждена, что вторая волна COVID-19 не будет неизбежно катастрофической, если люди будут соблюдать правила и дистанцию.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ сравнивало снятие карантина с недолеченной болезнью и призывало страны не отменять его преждевременно.

Больше новостей о: Европа Эпидемия коронавируса коронавирус в Европе новая волна коронавируса

Страны ЕС начинают возобновлять туризм: какие стра...
В Киеве второй день подряд растет количество новых...
Меркель и Макрон выдвинули инициативу по выходу ЕС...
В Германии новая волна эпидемии коронавируса. Коли...
Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках
В трех областях карантинные ослабления не начались из-за сложной ситуации с COVID-19
Новости
Телеканалу Espreso.TV назначили внеплановую проверку из-за трансляции передач "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина" 18:56
Испания намерена ввести "безопасные коридоры" для туристов 18:55
Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках 18:42
НБУ разрешил открывать счета в банках дистанционно 18:30
Боевики убили украинского военного, еще 2 ранили и 5 травмировали 18:29
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
После снятия ограничений проезд в маршрутках может подорожать 20:37
больше новостей
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
ОО "Обманутые украинцы" инициировала начало процедуры импичмента Зеленского 11:35
52 млн грн достигли убытки "Винницагаз" из-за заниженного тарифа на распределение газа 11:35 Пресс-релиз
больше новостей
Телеканал "1+1" проверят из-за показа карты Украины без Крыма в выпуске новостей "ТСН"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok