Фонд ликвидации последствий коронавируса отчитался о закупаках медсредств у украинских и иностранных компаний

Фонд ликвидации последствий коронавируса при Офисе Президента закупил медицинские средства у украинских компаний на 155,6 млн гривен, у иностранных - на 182,6 млн.

Об этом говорится в оперативном отчете, обнародованном заместителем руководителя Офиса, секретарем координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кириллом Тимошенко, передают Українськi Новини.

Всего в фонд поступило 374 620 348 гривен.

К украинским поставкам было привлечено 12 компаний, зарубежным - 7.

Для закупки необходимых средств за границей был осуществлен 21 авиарейс: 17 в Китай и 4 в Корею.

9 из них были оплачены фондом.

Расходы на доставку товара самолетами составили 33,6 млн гривен, а на таможенное оформление, логистику и грузовые услуги - 286 тыс. гривен.

Всего было закуплено 1,1 млн респираторов по средней цене 74,3 гривны за штуку и 50 тыс. защитных щитков по 46,8 гривен, 60 тыс. защитных очков по 111,5 гривен, 6,4 млн одноразовых перчаток по 3 гривны и 22 тыс. многоразовых по 25 гривен, 173 тыс. костюмов биозащиты по 416,2 гривны и 12 тыс. многоразовых биокостюмов по 1 тыс. гривен.

Также было закуплено 100 тыс. ПЛР-тестов по 231,2 гривне, 600 тыс. наборов реагентов по 58 гривен, 150 тыс. экспресс-тестов по 173 гривны и 21,5 тыс. термометров по 17,7 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 13 апреля Рада создала в госбюджете-2020 фонд борьбы с коронавирусом.

Тем временем, из бюджета на борьбу с COVID-19 уже потрачено больше 1,3 млрд гривен — около 500 млн из государственного и более 800 млн из местных. На эти деньги закупили только медицинские средства.