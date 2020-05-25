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25 травня 2020, понеділок, 14:31 6
Суспільство 2020-05-25T14:45:01+03:00
Українські Новини
У Київській області зменшилася кількість випадків коронавірусу. Дані по районах

У Київській області зменшилася кількість випадків коронавірусу. Дані по районах

Валерия Драгомирова
Київська область, Коронавірус, Коронавірус у Київській області
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 24 травня порівняно з попередньою добою збільшилась на 18 осіб до 1 437, кількість померлих не змінилося і складає 30 осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на 10:00 25 травня 2020 офіційно підтверджено 1 437 випадків захворювання на коронавірус, з них 116 дітей і 247 медичних працівників (дані за весь період). Нових випадків за останню добу - 18... За час пандемії померло 30 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджено 397 випадків захворювання на коронавірус (найбільша кількість у Вишневому - 178, в Софіївській Борщагівці - 41 і в Петропавлівській Борщагівці - 31), в Обухівському районі - 235 випадків (найбільша кількість в Обухові - 110 і в Українці - 37).

Також 66 випадків захворювання підтверджено в Броварському районі, 59 - у Бориспільському районі, 39 - у Васильківському, 35 - в Кагарлицькому, 25 - у Вишгородському, 17 - в Макарівському районі.

При цьому 72 випадки підтверджено в Ірпені, 44 - в Борисполі, 40 - в Бучі, 38 - в Броварах, 43 - в Білій Церкві, 38 - в Кагарлику, 33 - в Коцюбинському, 29 - в Фастові, 27 - у Вишгороді, 26 - в Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 214 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 1 205 осіб.

Одужало 300 осіб (в тому числі 25 дітей).

З 14 березня за все в Київський обласний лабораторний центр надійшло 4 220 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 30 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу.

Тим часом в Україні кількість нових випадків коронавірусу падає четвертий день поспіль.

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