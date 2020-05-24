В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего

Пока в Киеве заболевших COVID-19 становится больше, в Киевской области сохраняется такая же тенденция: количество заболевших 23 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 44 человека до 1 419, количество умерших не изменилось и составляет 30 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 24 мая 2020 года официально подтверждено 1 419 случаев заболевания коронавирусом, из них 116 детей и 246 медицинских работников (данные за весь период). Новых случаев за последние сутки – 44. За время пандемии умерли 30 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 395 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 179, в Софиевской Борщаговке - 41 и в Петропавловской Борщаговке - 31), в Обуховском районе - 230 случаев (наибольшее количество в Обухове - 107 и в Украинке - 37).

Также 66 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 58 - в Бориспольском районе, 39 - в Васильковском, 35 - в Кагарлыкском, 23 - в Вышгородском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 68 случаев подтверждены в Ирпене, 44 - в Борисполе, 40 - в Буче, 38 - в Броварах, 43 - в Белой Церкви, 37 - в Кагарлыке, 31 - в Коцюбинском,29 - в Фастове, 27 - в Вышгороде, 26 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 214 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 1 205 человек.

Выздоровел 291 человек (в том числе 25 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 187 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 74 сообщения.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киеве 22 мая увеличилось на 47 человек до 2 569, умерших за сутки не было.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус 21 мая увеличилось на 47 человек до 2522, среди них 9 медиков.