Социальная помощь во время карантина. Где и как ее оформить

В то время, как в Украине продолжается карантин, который могут продлить после 22 мая, украинцы интересуются можно ли получить социальную помощь. Во время карантина можно получить дополнительные социальные гарантии от государства, передают Українські Новини.

Во время карантина дополнительные социальные гарантии могут получить физические лица-предприниматели, которые имеют детей, а также те люди, которые были уволены с работы и они зарегистрировались в центре занятости как безработные, передает издание Урядовый Курьер.

Помощь для физических лиц-предпринимателей

Помощь на детей могут получить физические лица-предприниматели, которые относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога и оплатили единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за все месяцы 2019 или в течение всех месяцев 2019 после государственной регистрации физического лица-предпринимателя.

Денежная помощь предоставляется каждому ребенку до достижения им 10-летнего возраста. Размер пособия для детей в возрасте до 6 лет – 1779 гривен, от 6 до 10 лет – 2218 гривен.

Эту помощь можно получить во время карантина и на один месяц с даты его отмены.

Назначение и выплату пособия на детей осуществляют структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае их образования) советов по зарегистрированному месту жительства или месту жительства физического лица-предпринимателя.

Помощь на детей назначается с месяца обращения и выплачивается через учреждения уполномоченных банков в соответствии с Порядком выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках.

Какие нужны документы для оформления помощи

Необходимо прислать органу социальной защиты населения заявление в бумажной или электронной форме с указанием счета в учреждении уполномоченного банка и документы в бумажной или электронной форме.

В бумажной форме нужно подать следующие документы: копии свидетельств о рождении детей до 10 лет; справку из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7); копию документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства); копию решения районного, районного в г. Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае ее образования) совета, сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

В электронной форме – фотокопии свидетельств о рождении детей до 10 лет или сведения о свидетельствах о рождении детей (серия, номер, дата выдачи, фамилия, имя и отчество ребенка, фамилия, имя и отчество родителей), фотокопию справки из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7); фотокопию документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства); фотокопию решения районного, районного в г. Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае ее образования) совета, сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

На заявление в электронной форме нужно наложить квалифицированную электронную подпись. Сведения о фамилии, имя и отчество заявителя, регистрационный номер налогоплательщика и реквизиты документов, удостоверяющих личность, получаемых из квалифицированного сертификата электронной подписи.

В образованой объединенной территориальной общине (ОТО), заявление с документами принимают уполномоченные лица, определенные исполнительными органами сельского, поселкового, городского совета ОТО, и передают соответствующим органам социальной защиты населения.

В сельской местности принимают и передают документы в органы социальной защиты лица, уполномоченные исполнительными комитетами сельских и поселковых советов.

Если к заявлению, поданному в бумажной форме, не приложены все необходимые документы, орган социальной защиты населения сообщает заявителю, какие документы он должен представить дополнительно. Если эти документы будут поданы не позднее чем в течение месяца со дня обращения за назначением пособия на детей, такая помощь назначается с месяца обращения. Проверку принадлежности физического лица-предпринимателя к первой или второй группе плательщиков единого налога проводит орган социальной защиты населения с использованием данных из Реестра плательщиков единого налога.

Если получаете помощь от услуги "муниципальная няня", дополнительные выплаты на детей не назначаются. Другая помощь на детей не влияет на эти выплаты во время карантина.

Если предприниматели упрощенной системы налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога, пособие выплачивается по отдельной бюджетной программе за счет средств, предусмотренных Минсоцполитики, из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

Если уволили с работы во время карантина

Во время карантина и в месяц после даты его отмены, для назначения социальной помощи для лиц, которые в период, за который учитываются доходы, получали помощь по безработице, к среднемесячному совокупному доходу учитывается: для лиц, указанных в части первой ст. 22 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" – доход в размере назначенного пособия по безработице без учета сумм полученной заработной платы в предыдущие месяцы; для лиц, указанных в части второй ст. 22 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", – доход в размере назначенного пособия по безработице, а за месяцы, у которых нет доходов, – доход в размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы.

После окончания карантина для лиц, в период, за который учитываются доходы, получали помощь по безработице, в среднемесячный совокупный доход учитывается: за каждый месяц получения помощи в размере меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, доход в размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы; за каждый месяц получения помощи в размере, превышающем прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, фактически полученные доходы; за каждый месяц, в котором нет доходов, доход в сумме трех размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы.

Как сообщали Українські Новини, во время карантина украинцы могут получать пособие по частичной безработице в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты.

Также вдвое увеличилось количество официальных безработных в Украине.