підписатися на розсилку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
25 травня 2020, понеділок, 13:33 9
Економіка 2020-05-25T14:45:02+03:00
Українські Новини
НБУ обвалив гривню. Курс гривні на 26 травня

НБУ обвалив гривню. Курс гривні на 26 травня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Поки долар продовжує зростати, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 26 травня, на 12,56 коп. до 26,8729 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 25 травня, на 3,54 коп. до 26,7473 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 22 травня на 8,51 коп. до 27,0009 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,27 коп. до 26,6848 UAH/USD.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку після того, як рада НБУ також розкритикував валютно-курсову політику правління Нацбанку.

Крім того, з 15 по 22 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD після семитижневого падіння.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс гривні

На початку тижня долар підскочив, а євро почав пад...
Гривня подорожчала. Курс валют НБУ на понеділок...
Рубль трохи просів на початку тижня. Курс російськ...
Гривня після обвалу знову почала дорожчати. Курс Н...
В Україні кількість нових випадків коронавірусу падає четвертий день поспіль
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень
Новини
Баканов назвав маніпуляцією інформацію про управління ним іспанською фірмою 14:47
АМКУ визнав правомірними дії тендерного комітету "Укрзалізниці" при закупівлі мастил 14:39
Аеропорт
Якщо держава не втрутиться, аеропорт "Київ" може не пережити кризу, - гендиректор "МАСТЕР-АВІА" 14:39 Фото
У Київській області зменшилася кількість випадків коронавірусу. Дані по районах 14:31
Затримки виплат виробникам "зеленої" електроенергії зросли до 90% - Українська асоціація відновлюваної енергетики 14:25
більше новин
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського. Фото
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського: скандують "Бубочка, виходь" і "Ганьба" 16:24
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Громадські організації заявили про дискредитації реформи державного архітектурно-будівельного контролю 09:01
Затримки виплат виробникам "зеленої" електроенергії зросли до 90% - Українська асоціація відновлюваної енергетики 14:25
більше новин
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
Невідомі побили кастетом заступника головлікаря Інституту раку біля входу в лікарню 13:35
більше новин
З відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають. Де найбільш завантажені дороги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok