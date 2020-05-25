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25 травня 2020, понеділок, 13:43 9
Верховна Рада і партії 2020-05-25T15:00:03+03:00
Українські Новини
"Батьківщина" завершила самоізоляцію після виявленого у депутата коронавіруса

"Батьківщина" завершила самоізоляцію після виявленого у депутата коронавіруса

Ярина Вацяк
Батьківщина, Коронавірус, Covid-19, коронавірус у депутата
Батьківщина
Батьківщина

Після виявленого у депутата Олега Мейдича коронавірусу фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді завершила 5-денну самоізоляцію.

Про це повідомила голова фракції Юлія Тимошенко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Самоізоляція завершена - "Батьківщина" повертається до роботи... Наша команда відновлює роботу за звичайним графіком", - написала вона.

Зі слів Тимошенко, всі члени фракції здали ПЛР тести на коронавірус після його виявлення у Мейдича, результати у всіх негативні.

При цьому лідер "Батьківщини" закликала українців, незважаючи на ослаблення карантину, продовжувати зберігати пильність і не проявляти легковажність.

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня "Батьківщина" не прийшла на засідання Ради у зв'язку з самоізоляцією через виявлений у депутата Мейдича коронавірус. За словами Кондратюк, всі депутати фракції пішли на самоізоляцію.

Також коронавірус підтвердили в іншого нардепа — голови бюджетного комітету з питань бюджету, депутата фракції партії "Слуга народу" Юрія Арістова.

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